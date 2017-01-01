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    Суд переніс засідання у справі Саакашвілі на наступний рік

    Апеляційний суд переніс розгляд скарги прокурорів щодо запобіжного заходу Саакашвілі
    Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської ОДА, лідеру «Руху нових сил» Михайлу Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета. Сьогодні об 11-й
    • Вчора, 11:35
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    Михайло Саакашвілі
    Михайло Саакашвілі

    Апеляційний суд переніс розгляд скарги прокурорів щодо запобіжного заходу Саакашвілі

    Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської ОДА, лідеру «Руху нових сил» Михайлу Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.

    Сьогодні об 11-й годині Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги прокурорів щодо запобіжного заходу Саакашвілі.

    У залі суду присутні представники сторони обвинувачення, а також сам Саакашвілі і його адвокати.

    Біля входу до суду перебуває близько 40 активістів, а також більше півсотні правоохоронців. Активісти тримають у руках плакати.

    На вході до зали суду речі відвідувачів ретельно оглядають правоохоронці.

    Зала суду ущерть заповнений журналістами та активістами.

    «Справа з розгляду знімається через те, що матеріали до суду не надійшли. Наступне засідання відбудеться 3 січня об 11 годині»,- сказав суддя.

    Нагадаємо, 11 грудня Саакашвілі не обрали запобіжний захід. Його просто в залі суду відпустили на волю без жодних умов.

    Прокурори готували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.

    ЗМІ повідомили, що Саакашвілі запропонував Порошенку зупинити марші.

    Раніше Саакашвілі заявив про готовність домовитися з Порошенком.

    Нагадаємо, увечері у неділю, 17 грудня учасники «Маршу за імпічмент» намагались штурмувати Жовтневий палац у Києві. Це сталося після заклику лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі облаштувати у цій будівлі «координаційний штаб».

    Водночас Саакашвілі відмежувався від спроби захоплення Жовтневого палацу. 

    Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом спроби захоплення Жовтневого палацу прибічниками Саакашвілі.

    Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі

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