Суд переніс засідання у справі Саакашвілі на наступний рік
- Вчора, 11:35
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Апеляційний суд переніс розгляд скарги прокурорів щодо запобіжного заходу Саакашвілі
Апеляційний суд Києва переніс на 3 січня 2018 року розгляд скарги прокурорів на рішення суду першої інстанції, яким було відмовлено в обранні екс-президенту Грузії, колишньому голові Одеської ОДА, лідеру «Руху нових сил» Михайлу Саакашвілі запобіжний захід у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслета.
Сьогодні об 11-й годині Апеляційний суд Києва розпочав розгляд скарги прокурорів щодо запобіжного заходу Саакашвілі.
У залі суду присутні представники сторони обвинувачення, а також сам Саакашвілі і його адвокати.
Біля входу до суду перебуває близько 40 активістів, а також більше півсотні правоохоронців. Активісти тримають у руках плакати.
На вході до зали суду речі відвідувачів ретельно оглядають правоохоронці.
Зала суду ущерть заповнений журналістами та активістами.
«Справа з розгляду знімається через те, що матеріали до суду не надійшли. Наступне засідання відбудеться 3 січня об 11 годині»,- сказав суддя.
Нагадаємо, 11 грудня Саакашвілі не обрали запобіжний захід. Його просто в залі суду відпустили на волю без жодних умов.
Прокурори готували клопотання до суду про обрання запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту із носінням електронного браслету.
ЗМІ повідомили, що Саакашвілі запропонував Порошенку зупинити марші.
Раніше Саакашвілі заявив про готовність домовитися з Порошенком.
Нагадаємо, увечері у неділю, 17 грудня учасники «Маршу за імпічмент» намагались штурмувати Жовтневий палац у Києві. Це сталося після заклику лідера «Руху нових сил» Михайла Саакашвілі облаштувати у цій будівлі «координаційний штаб».
Водночас Саакашвілі відмежувався від спроби захоплення Жовтневого палацу.
Правоохоронці відкрили два кримінальні провадження за фактом спроби захоплення Жовтневого палацу прибічниками Саакашвілі.
Детальніше читайте у матеріалі «Главкома»: «Жовтневий» переворот Саакашвілі