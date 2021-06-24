Європейські журналісти приїдуть до Києва на гастротур

З гастрокультурою Києва журналістів познайомлять шеф-кухарі Євген Клопотенко та Ігор Мезенцев

До Києва з метою ознайомитися з гастрономічною привабливістю столиці приїдуть гастрономічна журналістка Словенії Кая Сайович, незалежний хорватський журналіст Хрвоє Петріч, угорський письменник Андраш Йокуті та італійська журналістка Анастасія Авраменко.

З гастрокультурою Києва їх познайомлять шеф-кухарі Євген Клопотенко та Ігор Мезенцев. Заступник міського голови – секретар Київської міської ради Володимир Бондаренко проведе визначними місцями столиці.

За словами Бондаренка, Києву є чим пишатися, і це не тільки культурна та архітектурна спадщина, а й гастрономічне різноманіття столиці.

«Київ славиться дивовижною архітектурною та культурною спадщиною, великою кількістю парків та скверів. Це місто, у якому багато музеїв, бібліотек та історичних пам‘яток. Та не менш важливою частиною культурної спадщини є кухня. Аби підтвердити статус європейської столиці та популяризувати українські страви, нам необхідно і надалі організовувати гастрономічні події та залучати до них іноземних ресторанних експертів, журналістів та туристів», – наголосив Бондаренко.

Як зазначив Клопотенко, аби розвиватися, потрібен погляд зі сторони. Дізнатися про рівень українських ресторанів та шефів можна тільки, запросивши до України визнаних світових гастроекспертів.

«Ніщо так не передає київський колорит, як місцева кухня. Завдяки ознайомленню закордонних гостей зі столичними стравами, ми зможемо почути їх відгук, який, своєю чергою, допоможе нам вдосконалити гастрокультуру столиці», – підкреслив Клопотенко.

Для гостей проведуть екскурсії визначними містами Києва. Також вони відвідають провідні столичні ресторани, побувають на фермах та виноробнях, відчують атмосферу українських ринків, зможуть оцінити якість українських продуктів та особисто переконатися, що Київ є справжнім європейським гастромістом.

Нещодавно у столиці було презентовано нову унікальну страву під назвою «Kyiv Pie». Як повідомляє Управління туризму та промоцій КМДА, новостворений харчовий продукт має сприяти популяризації гастрономічного туризму в Києві.

Раніше повідомлялося про підписання меморандуму між Управлінням туризму та промоцій КМДА, Комунальним підприємством «Київський міський туристично-інформаційний центр» та громадською спілкою Всеукраїнська асоціація гастрономічного туризму з метою створення унікальних гастрономічних турів для містян і гостей столиці.