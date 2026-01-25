Трамп заявляє про загрозу Гренландії з боку Росії та Китаю, але є нюанс – NYT

Заяви Трампа про «китайську загрозу» є лише приводом для реалізації давньої ідеї щодо масштабної земельної угоди

Президент США Дональд Трамп називає Гренландію «незахищенною» та критично важливою для американської безпеки. Виступаючи на форумі в Давосі, він заявив, що контроль над цією територією необхідний для стримування Китаю та Росії. Проте американські та європейські посадовці, включно з аналітиками розвідки, зазначають, що наразі не існує жодних даних, які б підтверджували реальну військову загрозу острову з боку цих держав. Про це пише «Главком» із посиланням на The New York Times.

Попри те, що Китай останніми роками активно досліджує арктичні маршрути своїми криголамами та цікавиться видобутком ресурсів, його військова присутність поблизу Гренландії залишається нульовою. Експерти наголошують, що Пекін зосереджений переважно на Азійсько-Тихоокеанському регіоні, а в Арктиці має лише статус спостерігача. Росія, своєю чергою, є традиційним гравцем у цьому регіоні, проте її активність, як-от походи підводних човнів, не становить безпосередньої загрози суверенітету Гренландії, яка й без того захищена парасолькою НАТО.

Наразі безпека острова регулюється угодою між США та Данією від 1951 року, яка дозволяє американцям нарощувати військовий контингент у разі потреби. Данська влада вже заявила про готовність до розширення оборонної співпраці, але виключно на засадах партнерства, а не через примусовий викуп території. У Сенаті США також критикують риторику Трампа, зауважуючи, що спроби залякування союзників лише послаблюють загальну здатність Заходу протистояти реальним глобальним викликам.

Багато аналітиків схиляються до думки, що заяви про «китайську загрозу» є лише приводом для реалізації давньої ідеї Трампа щодо масштабної земельної угоди. Окрім геополітичного престижу, президента цікавлять багаті поклади критично важливих мінералів, необхідних для військової промисловості. Проте фахівці застерігають, що територіальний контроль над островом не вирішить проблему переробки цих ресурсів, де Китай наразі є монополістом, натомість може серйозно зіпсувати відносини Вашингтона з ключовими європейськими партнерами.

Раніше Китай виступив із різкою критикою на адресу Сполучених Штатів, заперечуючи твердження Вашингтона про нібито наявну загрозу з боку КНР для Гренландії. Речник Міністерства закордонних справ Китаю Го Цзякунь під час брифінгу в Пекіні закликав американську сторону припинити маніпуляції терміном «китайська загроза» задля досягнення власних егоїстичних цілей.

Як відомо, посилення співпраці між Росією та Китаєм в Арктиці є джерелом занепокоєння для Північноатлантичного альянсу, заявив верховний головнокомандувач Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі генерал Алексус Гринкевич.

За словами Гринкевича, НАТО фіксує зростання військової активності з боку Москви і Пекіна в арктичному регіоні, зокрема збільшення кількості спільних морських патрулів.