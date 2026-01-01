Головна Світ Політика
Нафтовий танкер, який переслідували військові США, отримав російську реєстрацію – NYT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
За даними США, судно раніше курсувало під фальшивим прапором і не мало легітимної реєстрації
фото: Reuters

Кораблі, які плавають під прапором певної держави, перебувають під її юрисдикцією та захистом

Нафтовий танкер Bella 1, який намагався втекти від Берегової охорони США, офіційно внесено до державного реєстру суден Російської Федерації. Тепер його назва – Marinera. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The New York Times.

Згідно з даними російського морського реєстру судноплавства, танкер відтепер ходить під державним прапором Росії, а портом його приписки є Сочі.

Згідно з нормами міжнародного права, судна, що ходять під прапором певної держави, перебувають під її юрисдикцією та захистом. Однак, як зазначає видання, спроби танкера уникнути американського правосуддя через зміну реєстрації «заднім числом» можуть виявитися безрезультатними.

Американські посадовці заявили, що на момент початку переслідування понад тиждень тому судно курсувало під фальшивим прапором і не мало легітимної реєстрації, а отже не користувалося російським захистом. Це, за твердженням Вашингтона, робить його «нейтральним судном» – без національності, яке підлягає огляду відповідно до міжнародного права.

Раніше танкер був зареєстрований у Панамі, Палау, Ліберії та на Маршаллових островах. Він належить турецькій компанії Louis Marine Shipholding Enterprises та є частиною так званого тіньового флоту, що транспортує підсанкційну нафту з РФ, Ірану та Венесуели.

Нагадаємо, Берегова охорона США призупинила операцію із захоплення підсанкційного нафтового танкера Bella 1 після того, як на його борту з'явилося зображення російського прапора.

Згідно з Конвенцією ООН з морського права, Берегова охорона може захоплювати судна, якщо вони не мають державної приналежності або підозрюються в шахрайстві. Коли почалося переслідування, США вважали Bella 1 судном під фальшивим прапором, на яке поширюється судове рішення про арешт.

До слова, Сполучені Штати посилюють морську блокаду Венесуели. Берегова охорона США за підтримки Міністерства оборони перехопила та взяла під контроль черговий нафтовий танкер у міжнародних водах. Операція, проведена на світанку 20 грудня в межах місії «Південний спис», була спрямована на судно, яке нещодавно заходило у венесуельський порт.

Теги: флот РФ нафта США

