Фінляндія запускає центр безпеки для захисту підводної інфраструктури

Фінляндія разом з країнами Балтійського моря та Єврокомісією посилює морське спостереження

Прикордонна служба Фінляндії спільно з іншими державами Балтійського моря та Європейською комісією створює центр морського спостереження для захисту критичної підводної інфраструктури у Фінській затоці. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Прикордонну службу Фінляндії.

У відомстві зазначили, що новий центр має забезпечити постійний моніторинг ситуації в акваторії та дозволити оперативно реагувати на загрози для підводних об’єктів, зокрема електрокабелів, телекомунікаційних ліній і газопроводів.

«Компетентні органи повинні мати можливість і повноваження втручатися в ситуації, що виникають у територіальних водах і виключній економічній зоні», – йдеться в заяві фінської Прикордонної служби.

Рішення про створення центру ухвалили на тлі зростання напруженості в регіоні Балтійського моря після серії інцидентів з пошкодженням підводної інфраструктури.

За словами фінської сторони, до проєкту залучені інші держави Балтійського регіону, а також Європейська комісія, яка координує загальноєвропейські зусилля з безпеки критичної інфраструктури.

До слова, уряд Фінляндії офіційно оголосив про припинення членства країни в Оттавській конвенції. Це рішення повертає фінській армії право використовувати, виробляти та накопичувати протипіхотні міни для захисту своїх кордонів.

Основним аргументом Фінляндії став радикальний перегляд безпекової архітектури Європи. Фінська влада відкрито заявляє, що повномасштабна агресія Росії проти України довела необхідність використання всіх доступних засобів стримування для забезпечення національної оборони.

Незважаючи на вихід із конвенції, Фінляндія зобов'язалася продовжувати фінансування міжнародних програм із розмінування та підтримувати ініціативи щодо допомоги жертвам мін у світі.