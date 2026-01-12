Головна Світ Політика
Російська ППО у Венесуелі виявилася недієздатною: NYT з'ясував чому

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
Захоплений президент Венесуели Ніколас Мадуро в американському літаку
фото: Reuters

Неспроможність Венесуели інтегрувати російські системи ППО в оборонну структуру стала ключовим фактором успіху США

Сучасні зенітно-ракетні комплекси російського виробництва, що перебувають на озброєнні Венесуели, не змогли виявити американські гвинтокрили через відсутність зв’язку з радарами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The New York Times.

Історія придбання цих систем сягає 2009 року, коли тодішній лідер країни Уго Чавес закупив російські ППО для захисту від можливого втручання США. Проте, як з’ясували американські посадовці, Каракас не зміг належним чином підтримувати боєготовність комплексів С-300 та «Бук». Під час проведення операції з вивезення Ніколаса Мадуро частина обладнання взагалі зберігалася на складах у неробочому стані.

Основними причинами провалу системи оборони називають:

  • через корупцію та санкції системи не обслуговувалися роками;
  • ППО фактично не були об’єднані в єдину мережу з радарами;
  • російські фахівці, які мали б забезпечувати справність техніки, імовірно, були відкликані або обмежені в ресурсах через війну в Україні.

Експерти зазначають, що неспроможність венесуельських військових інтегрувати розпіарені російські технології у дієву оборонну структуру стала ключовим фактором успіху американських сил. Росія, як постачальник, також не виконала своїх зобов'язань щодо технічного супроводу, що в результаті залишило повітряний простір Венесуели відкритим.

Як відомо, США провели масштабну операцію у Венесуелі, унаслідок якої затримано лідера країни Ніколаса Мадуро. Про це повідомив президент США Дональд Трамп у соцмережі Truth Social.

Дональд Трамп заявив про успішну великомасштабну операцію США проти Венесуели та її лідера Ніколаса Мадуро. За його словами, Мадуро разом із дружиною був схоплений і вивезений з країни в межах спільної операції з американськими правоохоронцями.

До слова, очільник Венесуели Ніколас Мадуро, перебуваючи у залі суду, заявив, що не вважає себе винним. 

Політик заявив, що його було викрадено з будинку у Каракасі. Він також неодноразово називав себе «президентом своєї країни». «Я невинний. Я не винен. Я порядна людина», – сказав він.

Теги: росія США Венесуела системи ППО

