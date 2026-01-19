Головна Світ Соціум
У Саратові пролунали вибухи, ймовірно, атаковано НПЗ

glavcom.ua
Також вибухи пролунали у сусдньому місті Енгельс, де розташований аеродром стратегічної авіації

Вночі 19 січня Саратовська область РФ опинилася під масованою атакою безпілотників. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

Місцеві мешканці повідомили про серію потужних вибухів, яких загалом нарахували понад десять. Перші звуки роботи систем протиповітряної оборони пролунали близько 03:10 за місцевим часом, що спричинило паніку в соціальних мережах. Окрім обласного центру, про гучні «хлопки» та звуки сирен повідомляли також жителі сусіднього міста Енгельс, де розташований аеродром стратегічної авіації.

Влада регіону, зокрема губернатор Бусаргін, раніше попереджала про загрозу дронової атаки, закликаючи громадян зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Через небезпеку з повітря в аеропортах Саратова та сусідньої Пензи було введено план «Килим» – вони тимчасово припинили приймати та відправляти авіарейси. Літаки, що прямували до цих міст, були перенаправлені на запасні аеродроми в інших регіонах. 

Як відомо, у ніч на 10 січня два регіони РФ опинилися під атакою безпілотників. У Волгоградській області зафіксовано займання на НПЗ, а в Краснодарі обмежували роботу аеропорту. 

Губернатор Волгоградської області Андрій Бочаров повідомив про відбиття атаки дронів. За його словами, в Октябрському районі внаслідок падіння уламків виникла пожежа на нафтобазі. На місці працюють оперативні служби. Для мешканців навколишніх будинків підготували пункт тимчасового розміщення в місцевій школі, хоча, за попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

