Безпілотники атакували Краснодарський край: ймовірно, під атакою військовий аеродром

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
скріншот з відео

Попередньо, атаковано аеродром «Ханська» 2 класу, який здатний приймати літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18 

У ніч на 29 грудня безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Про це пише «Главком» із посиланням на Supernova+.

За попередньою інформацією, ціллю був військовий аеродром. Пишуть, що уражено Ханську авіабазу в Республіці Адигея. Вона Розташована за 3 км на схід від станиці Ханська, за 6 км на північний захід від міста Майкоп.

Аеродром «Ханська» 2 класу, здатний приймати літаки Ту-134, Ан-12, Іл-18 і всі легші, а також вертольоти всіх типів.

Крім того, повідомлялося, що у місті Туапсе Краснодарського краю РФ зникло зникло світло. Також проблеми з електропостачанням є у Коврові Владимирській області.

Як відомо, у ніч на 4 грудня в Орловській області та Ставропольському краю у Росії прогриміли потужні вибухи на тлі повідомлень про атаку БпЛА. Є інформація про ймовірне ураження великого хімічного підприємства «Азот» у Невинномиську. 

Мешканці міста Орел в Орловській області РФ повідомили про щонайменше 10 вибухів. Ймовірно, влучання сталося неподалік від місцевої ТЕЦ. Паралельно з цим про атаку дронів повідомили жителі Невинномиська в Ставропольському краї. Очевидці нарахували щонайменше шість вибухів.

Повідомлялося, що у ніч на 2 листопада безпілотники атакували Краснодарський край у Росії. Вибухи чули у Туапсе, Лазаревському, біля морського порту Темрюк. 

За попередньою інформацією у Туапсе безпілотники уразили «Причал 1 нафтового терміналу Туапсе», він же він же «Глибоководний причал Роснафти». Пишуть, що влучання прийшлось по центральній вантажній естакаді, який є основним вузлом перевалки нафти і темних нафтопродуктів між береговими ємностями терміналу та танкерами.

Також БпЛА атакували морський порт Темрюк в Краснодарському краї. Як відомо, потужність терміналу перевалки нафтопродуктів більше 2 млн тонн на рік.

Крім того, вночі 26 листопада безпілотники атакували Чебоксари, столицю Чуваської Республіки в Російській Федерації. 

У Чебоксарах пролунали потужні вибухи, після яких з'явилося задимлення та пожежа. Ймовірно, було влучання у ВНІІР, який є основним виробником антен «Комета», що активно використовуються на безпілотниках Росії. 

