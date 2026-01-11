Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Росія вперше застосувала реактивний БПЛА «Герань-5» – розвідка

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
google social img telegram social img facebook social img
Росія вперше застосувала реактивний БПЛА «Герань-5» – розвідка
Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків
фото: ГУР

ГУР повідомляє про появу на фронті нового типу ударних безпілотників, які мають реактивний двигун, 90-кілограмову бойову частину та конструктивну схожість із іранськими розробками

Українські фахівці вже досліджують перші зразки БПЛА «Герань-5», які ворог почав застосовувати під час комбінованих атак на початку року. Цей апарат суттєво відрізняється від звичних «мопедів» (Герань-2/Shahed-136) як за габаритами, так і за аеродинамічною схемою, що свідчить про спроби РФ підвищити швидкість та ефективність своїх ударних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Новий безпілотник значно більший за своїх попередників. Його довжина становить близько 6 метрів, а розмах крил – до 5,5 метра. На відміну від дельтоподібного крила «шахедів», цей апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.

Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації «комета», трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемамів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БПЛА типу «Герань-3», проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 тис. км.

Як і у випадку з попередніми «Геранями», цей БПЛА складно вважати власною розробкою Російської Федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

За наявною інформацією, ворог також опрацьовує варіанти застосування «Герань-5» з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу “повітря-повітря” Р-73 для протидії українській авіації.

Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено в розділі «Засоби ураження» порталу War&Sanctions.

Нагадаємо, за підсумками 2025 року Російська Федерація продемонструвала безпрецедентні темпи примусового вилучення приватного майна, що фактично означає демонтаж ринкової моделі на користь державного управління. 

Читайте також:

Теги: безпілотник росія розвідка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Корабель ВМС Ірану приєднався до навчань Росії та Китаю
До навчань Китаю та РФ у Південній Африці приєднався несподіваний союзник – FT
Вчора, 17:15
Один із постраждалих будинків у Києві
Масована атака на Україну, вибухи у Росії: головне за ніч
9 сiчня, 05:26
Зеленський та Трамп на зустрічі у США 28 грудня
Чи настане мир в Україні у 2026 році: прогноз Politico
3 сiчня, 04:15
Росія залучила до війни 150 іноземців
У грудні РФ залучила до війни з Україною найманців з 25 країн – розвідка
26 грудня, 2025, 12:35
За 2025 рік загальний дохід Росії від нафти й газу знизиться до 8,44 трлн рублів
Росія відклала плани з нарощення виробництва газу через західні санкції
25 грудня, 2025, 21:04
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
Reuters: Путін досі прагне захопити всю Україну та відновити «радянську імперію»
20 грудня, 2025, 03:15
Заступниця голови КМДА депутатка Київради Ганна Старостенко повідомила про декомунізацію ще 15 об’єктів у столиці
У Києві буде демонтовано пам'ятник Булгакову, Ахматовій та ще 13 об’єктів, пов’язаних із РФ та СРСР
19 грудня, 2025, 11:13
Влітку 2022 року Непряєва незаконно відвідувала анексований Крим, де брала участь в тренувальних зборах
Російська лижниця Непряєва, яка незаконно відвідувала Крим, здобула ліцензію на Олімпіаду
14 грудня, 2025, 16:36
Москва звинувачує Карім Хана у тому, що він дав вказівки винести «незаконні ордери на арешт громадян РФ»
Росія засудила до 15 років вʼязниці прокурора, який видав ордер на арешт Путіна
12 грудня, 2025, 16:08

Події в Україні

Росія вперше застосувала реактивний БПЛА «Герань-5» – розвідка
Росія вперше застосувала реактивний БПЛА «Герань-5» – розвідка
Атака на Харків: завершено розбір завалів після удару 2 січня, зросла кількість жертв
Атака на Харків: завершено розбір завалів після удару 2 січня, зросла кількість жертв
Росія за тиждень випустила по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський
Росія за тиждень випустила по Україні майже 1100 ударних дронів – Зеленський
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
Карта бойових дій в Україні станом на 11 січня 2026 року
Росія втягнула дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій
Росія втягнула дітей Луганщини до релігійних заходів у зоні бойових дій
Втрати ворога станом на 11 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 11 січня 2026 року – Генштаб ЗСУ

Новини

В Україні хмарно, сніжитиме, місцями дощитиме: погода на 11 січня
Сьогодні, 06:05
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 10 січня
Вчора, 06:01
В Україні хмарно, сніжитиме: погода на 9 січня
9 сiчня, 05:59
Скандал з італійцем Рокко. Держприкордонслужба заборонила іноземцю в’їзд в Україну
6 сiчня, 17:30
Привітання з Водохрещем: у прозі, віршах та яскравих листівках
6 сiчня, 07:00
В Україні хмарно: погода на 6 січня
6 сiчня, 05:59

Прес-релізи

Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
Асоціація прифронтових міст і громад закликала уряд і Парламент підтримати підприємців на прифронтових територіях
7 сiчня, 13:18
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua