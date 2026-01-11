Росія вперше застосувала реактивний БПЛА «Герань-5» – розвідка

ГУР повідомляє про появу на фронті нового типу ударних безпілотників, які мають реактивний двигун, 90-кілограмову бойову частину та конструктивну схожість із іранськими розробками

Українські фахівці вже досліджують перші зразки БПЛА «Герань-5», які ворог почав застосовувати під час комбінованих атак на початку року. Цей апарат суттєво відрізняється від звичних «мопедів» (Герань-2/Shahed-136) як за габаритами, так і за аеродинамічною схемою, що свідчить про спроби РФ підвищити швидкість та ефективність своїх ударних засобів. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ГУР.

Новий безпілотник значно більший за своїх попередників. Його довжина становить близько 6 метрів, а розмах крил – до 5,5 метра. На відміну від дельтоподібного крила «шахедів», цей апарат виконаний за нормальною аеродинамічною схемою.

Зокрема, встановлено використання 12-канальної системи супутникової навігації «комета», трекеру на базі мікрокомпʼютеру Raspberry та 3G/4G модемамів, а також реактивного двигуна Telefly, аналогічного до того, що застосовується на БПЛА типу «Герань-3», проте з більшою тягою.

Маса бойової частини становить близько 90 кг, заявлена дальність ураження - близько 1 тис. км.

Як і у випадку з попередніми «Геранями», цей БПЛА складно вважати власною розробкою Російської Федерації. Зафіксовано суттєву конструктивну та технологічну схожість з іранським безпілотником Karrar.

За наявною інформацією, ворог також опрацьовує варіанти застосування «Герань-5» з авіаційних носіїв, зокрема літаків Су-25, з метою збільшення дальності та здешевлення використання. Окремо розглядається можливість оснащення апарата ракетами класу “повітря-повітря” Р-73 для протидії українській авіації.

Фахівці ГУР МО України вже здійснюють всебічне дослідження зразків, застосованих ворогом. Детальний аналіз конструкції, складових елементів та електронної компонентної бази найближчим часом буде оприлюднено в розділі «Засоби ураження» порталу War&Sanctions.

