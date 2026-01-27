Головна Країна Події в Україні
Губернатор Ленінградської області попросив Путіна добити Україну

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
фото з відкритих джерел

Олександр Дрозденко назвав атаки на українські енергооб'єкти «дуже важливим» завданням

Володимир Путін під час офіційної зустрічі з губернатором Ленінградської області Олександром Дрозденком повідомив, що до російської сторони звертаються з проханнями відмовитися від завдання ударів по території України. Відповідний текст розмови був оприлюднений пресслужбою Кремля, пише «Главком».

У ході доповіді Дрозденко поінформував президента про стан створення системи захисту регіону від нападів безпілотних літальних апаратів. Він зазначив, що наразі завершено будівництво 16 із 17 запланованих об'єктів, які мають забезпечити безпеку області, проте спроби атак з боку України не припиняються.

Коли Путін зауважив, що Росію «просять цього не робити» (не завдавати ударів по Україні – «Главком»), голова Ленінградської області висловив переконання, що атаки необхідно продовжувати. Олександр Дрозденко назвав продовження обстрілів України «дуже важливим» завданням.

Раніше російська терористична армія вдарила дроном та ракетою по Харкову. Внаслідок чого постраждали люди. «Внаслідок ворожого обстрілу міста є постраждалі. Ворог продовжує атаку з повітря на Харків – будьте обережні!», – наголосив мер Ігор Терехов.

Терехов додав, що через ворожий обстріл є пошкодження житлових багатоповерхових будинків та школи в Індустріальному районі. Він уточнив, що на дану хвилину відомо про двох постраждалих.

Нагадаємо, увечері 26 січня окупанти влучили дроном у багатоповерхівку у Кривому Розі. Розпочато аварійно-рятувальну операцію. 

«Влучили «шахедом» у багатоповерхівку у Тернівському районі. Пожежа. Розпочали аварійно-рятувальну операцію. Всі на місці, всі працюємо», – наголосив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул.

