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    Німеччина закрила вбиральні на гірськолижних курортах, щоб відлякати туристів

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    16 грудня в Німеччині jujkjcbkb локдаун, njve лижні курорти закриті, не працюють підйомники і рятувальні служби - Німеччина закрила вбиральні на гірськолижних курортах, щоб відлякати туристів
    16 грудня в Німеччині jujkjcbkb локдаун, njve лижні курорти закриті, не працюють підйомники і рятувальні служби
    Скріншот з фото Reuters

    У перші три дні нового року утворювалися багатокілометрові затори на під'їздах до відомих зимових курортів

    У Німеччині місцева влада закрила на курортах громадські вбиральні, аби створити дискомфорт відпочивальникам, які незважаючи на нокдаун поїхали в гори. Про це повідомляє DW.

    Зазначається, що у перші дні нового року в гірських регіонах країни встановилася зимова погода і тисячі німців, ігноруючи заклики влади залишатися вдома, вирушили в гори, щоб покататися на лижах і санчатах.

    «Через оголошений 16 грудня в Німеччині локдаун, лижні курорти закриті, не працюють підйомники і рятувальні служби, лижні траси не підготовлені до використання. Кафе і ресторани, а також готелі для туристів зачинені ще з 2 листопада», ─ йдеться у повідомленні.

    Також місцева влада обмежила  число місць на парковках, закрила громадські вбиральні, заборонила продаж їжі та гарячих напоїв на винос, щоб зробити перебування туристів максимально дискомфортним і відлякати їх від поїздок в гори.

    Як інформують ЗМІ, все це не вплинуло на бажання німців відпочити у горах. У перші три дні нового року утворювалися багатокілометрові затори на під'їздах до відомих зимових курортів.

    Лише 2 січня у Вінтербергу поліція оштрафувала понад 270 осіб за порушення обмежень: недотримання дистанції, відсутність захисних масок та непокору і образи поліцейських.

    Увечері 2 січня місцева влада Вінтерберга оголосили про заборону на відвідування містечка, однак це не вплинуло на ситуацію, в результаті 3 січня поліція перекрила кілька доріг, що ведуть до містечка.

    Теги: ЗМІ Німеччина місцева влада поліція карантин влада
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