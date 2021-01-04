Німеччина закрила вбиральні на гірськолижних курортах, щоб відлякати туристів

16 грудня в Німеччині jujkjcbkb локдаун, njve лижні курорти закриті, не працюють підйомники і рятувальні служби

У перші три дні нового року утворювалися багатокілометрові затори на під'їздах до відомих зимових курортів

У Німеччині місцева влада закрила на курортах громадські вбиральні, аби створити дискомфорт відпочивальникам, які незважаючи на нокдаун поїхали в гори. Про це повідомляє DW.

Зазначається, що у перші дні нового року в гірських регіонах країни встановилася зимова погода і тисячі німців, ігноруючи заклики влади залишатися вдома, вирушили в гори, щоб покататися на лижах і санчатах.

«Через оголошений 16 грудня в Німеччині локдаун, лижні курорти закриті, не працюють підйомники і рятувальні служби, лижні траси не підготовлені до використання. Кафе і ресторани, а також готелі для туристів зачинені ще з 2 листопада», ─ йдеться у повідомленні.

Також місцева влада обмежила число місць на парковках, закрила громадські вбиральні, заборонила продаж їжі та гарячих напоїв на винос, щоб зробити перебування туристів максимально дискомфортним і відлякати їх від поїздок в гори.

Як інформують ЗМІ, все це не вплинуло на бажання німців відпочити у горах. У перші три дні нового року утворювалися багатокілометрові затори на під'їздах до відомих зимових курортів.

Лише 2 січня у Вінтербергу поліція оштрафувала понад 270 осіб за порушення обмежень: недотримання дистанції, відсутність захисних масок та непокору і образи поліцейських.

Увечері 2 січня місцева влада Вінтерберга оголосили про заборону на відвідування містечка, однак це не вплинуло на ситуацію, в результаті 3 січня поліція перекрила кілька доріг, що ведуть до містечка.