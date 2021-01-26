Німецький залізничний концерн шукає в Україні машиністів

Шукачам обіцяють сприяння у переїзді до Німеччини, конкурентний компенсаційний пакет і безстроковий трудовий договір на умовах повної зайнятості в Deutsche Bahn

Майбутнім працівникам треба добре володіти німецькою

Deutsche Bahn, великий німецький залізничний концерн, опублікував на своєму сайті оголошення українською мовою, в якому йдеться про пошук працівників на посаду стажера машиніста поїзда. За 9-12 місяців здобувачів обіцяють навчити управлінню одним із типів потягів компанії, після чого вони будуть працювати машиністами поїздів.

Претендент повинен бути старшим за 21 років, добре володіти німецькою мовою - на рівні не нижче B1, а також мати професійно-технічну або вищу освіту (бажано визнану Німецькою торговою палатою).

Навчання майбутніх фахівців буде проходити в Берліні або Лейпцигу

«Після належного навчання ви будете відповідати за експлуатацію наших поїздів, управління ними та контроль їх роботи... Ви будете відповідати за проведення частих перевірок систем потягу для виявлення будь-яких проблем і вживати заходів для відновлення його нормальної роботи», - йдеться в оголошенні про майбутні обов'язки машиніста.

Навчання майбутніх фахівців буде проходити в Берліні або Лейпцигу. Шукачам обіцяють сприяння у переїзді до Німеччини, конкурентний компенсаційний пакет і безстроковий трудовий договір на умовах повної зайнятості в Deutsche Bahn.

Зазначимо, що влітку 2020 року німецький залізничний концерн шукав в Україні електромонтерів контактної мережі для проектів електрифікації залізничної інфраструктури в Німеччині.

Нещодавно перші українські лікарі отримали дозволи на роботу в Польщі за спрощеною процедурою. Як повідомляв Главком, до 20 січня 2021 року до Міністерства охорони здоров’я Польщі було подано 46 заяв (переважно з Білорусі та України). З них 34 стосуються лікарів та 12 стоматологів. Наразі прийнято рішення по п’яти заявам, а інші ще аналізуються або доповнюються.