Головна Новини
search button user button menu button

Німецький євродепутат звинуватив керівництво РФ в антисемітизмі

Іван Гавриляк
Сьогодні, 12:33 glavcom.ua
Німецький євродепутат звинуватив керівництво РФ в антисемітизмі
Міхаель Галлер, депутат Європейського парламенту від Німеччини
фото з відкритих джерел

Процес із закриття Єврейського агентства «Сохнут» – це погроза Ізраїлю

Коментуючи процес ліквідації в Росії Єврейського агентства «Сохнут» депутат Європейського парламенту від Німеччини Міхаель Галлер заявив, що антисемітизм завжди був притаманний Росії і назвав фашистським російський уряд.

Відповідну заяву німецький політик зробив у коментарі Guildhall.

«Процес із закриття Єврейського агентства «Сохнут» – це попередження уряду Ізраїлю за їхню позицію щодо війни РФ проти України, яка їх не влаштовує. Вони, ймовірно, розраховують, що зможуть такою кампанією вплинути на ізраїльський уряд. А ось якою буде реакція Ізраїлю, зараз ми не можемо спекулювати, можливо висилання російських дипломатів, можливо ще щось», – заявив політик.

«Російські націоналісти – антисеміти. І в Росії завжди був антисемітизм, євреїв завжди дискримінували, навіть у радянські часи. Це вписується в генеральну лінію таких фашистських структур, які є в РФ, антисемітизм дуже близький до них. Антисемітизм був структурно притаманний Росії, протягом багатьох він був розгорнутий і по-різному практикувався», – зазначив він.

«А російський уряд і націоналісти і фашисти», – підсумував Міхаель Галлер.

Нагадаємо, напруженість у відносинах Росії та Ізраїлю виникла у зв'язку з рішенням Мін'юсту Росії звернутися до суду з позовною вимогою припинити діяльність «Єврейського агентства «Сохнуть» у Росії. В організації відкриті офіси в дев'яти містах РФ, а штат налічує кілька ізраїльських емісарів та 100 співробітників із числа російських громадян. В агентстві зазначили, що правове врегулювання питання про ліквідацію «Сохнуть» у Росії неможливе, тому планують релокацію офісу до Ізраїлю. Обробку заявок запланували перенести до онлайн.

Рішення про заборону організації пов'язують із позицією Ізраїлю щодо України.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Яїр Лапід дав доручення зовнішньополітичному відомству країни підготувати низку політичних заходів проти РФ. Їм дадуть хід, якщо Єврейська агенція в Росії буде ліквідована.

Також стало відомо, що співробітників Єврейської агенції прослуховувала російська розвідка.

Теги: Ізраїль росія війна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ця війна йде за наше право жити
Рашисти хочуть нас знищити, як нацисти хотіли вбити всіх євреїв
31 липня, 18:06
Агенство «Сохнут» (на фото - штабквартира) планує вивезти свій російський офіс до Ізраїлю
Відома єврейська організація тікає із Росії в Ізраїль
24 липня, 14:05
Путін хоче відновити СРСР
Чому Путін забороняє Сохнут
26 липня, 15:15

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
132K
У кількох областях прогриміли вибухи (оновлено)
81K
Львівщина: Повітряні сили повідомили, куди влучила рашистська ракета
65K
Росія будує на Херсонщині мости-привиди: що це і як працює
63K
Візит Пелосі на Тайвань: Китай розчарував путінських пропагандистів
49K
Літак Ненсі Пелосі приземлився на Тайвані
36K
Окупанти мають частковий успіх на кількох напрямках, – Генштаб

Новини

Над Харківською областю ЗСУ збили російську ракету (фото)
Сьогодні, 12:48
Морські піхотинці знищили 15 окупантів і п'ятьох взяли в полон
Сьогодні, 12:45
Німецький євродепутат звинуватив керівництво РФ в антисемітизмі
Сьогодні, 12:33
ЗСУ за день знищили російських ракет на $91 млн
Сьогодні, 12:31
Стало відомо, де відбудеться прощання з подружжям Вадатурських
Сьогодні, 12:10
«Азовці» на Харківщині знищили сім вантажівок боєприпасів окупантів (відео)  
Сьогодні, 12:00

Прес-релізи

У Чехії запрацював фонд «Діти України»
У Чехії запрацював фонд «Діти України»
2 серпня, 20:02
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту