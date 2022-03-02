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    Нищівний авіаудар по Харкову: горить будівля університету Каразіна і поліція

    Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі - Нищівний авіаудар по Харкову: горить будівля університету Каразіна і поліція
    Внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ, житлові будинки, існує загроза розповсюдження пожежі

    Палають і житлові будинки. Існує загроза поширення вогню на інші будівлі

    Під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Через це виникла пожежа, інформує ДСНС.

    Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.

    Крім того, зайнялася також будівля Головного управління поліції Харківщини,заявила речниця поліції Олена Бараник.

    За даними ДСНС, палають і житлові будинки. Існує загроза поширення вогню на інші будівлі. Рятувальники працюють на місці.

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    Теги: Харків пожежа Росія СБУ ДСНС війна Україна
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    Нищівний авіаудар по Харкову: горить будівля університету Каразіна і поліція