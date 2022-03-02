Нищівний авіаудар по Харкову: горить будівля університету Каразіна і поліція

Палають і житлові будинки. Існує загроза поширення вогню на інші будівлі

Під час чергової атаки на Харків російські загарбники влучили у будівлю університету Каразіна. Через це виникла пожежа, інформує ДСНС.

Навчальний корпус університету розташований біля будівлі СБУ, яку атакували російські загарбники. У будівлі університету розбиті вікна, а дах загорівся.

Крім того, зайнялася також будівля Головного управління поліції Харківщини,заявила речниця поліції Олена Бараник.

За даними ДСНС, палають і житлові будинки. Існує загроза поширення вогню на інші будівлі. Рятувальники працюють на місці.