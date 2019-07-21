Низька явка на виборах деформує реальні симпатії суспільства - Геращенко



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21 липня відбулися вибори до Верховної Ради Фото: Уніан

Геращенко зазначила, що «авантюра» з достроковими виборами була затіяна командою президента України з розрахунком на низьку явку

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, 3-й номер партсписку «Європейської солідарності» вважає, що низька явка на виборах до Верховної Ради спотворила реальні симпатії суспільства.

«Я вважаю, що ця гра несе великі ризики для самої нової команди. Перше –чи не найнижча за часи незалежності виборча явка, яка деформує реальні симпатії всього суспільства», - написала вона на своїй сторінці у соцмережі Фейсбук, після оприлюднення даних екзит-полу на позачергових вибору до Верховної Ради.

Геращенко зазначила, що «авантюра» з достроковими виборами була затіяна командою президента України з розрахунком на низьку явку.

«На період відпусток і канікул, в розрахунку на пік електоральної підтримки і симпатій Зеленському», - додала вона.

Раніше у ЦВК уточнили дані щодо явки на вибори.

Також нагадаємо, що за даними «Опори» явка на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році найнижча із 2012 року.