«Нормандський саміт»: президент розповів про свої побоювання
Зеленський заявив, що гірше всього - це нерезультативні перемовини
Президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно боятися на нормандській зустрічі.
Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».
За словами Зеленського, що гірше всього - це нерезультативні перемовини.
«Я така людина, я хочу результат. Єдине через що я нервую - це просто зустрілись, побачились, і сказали «ми плануємо». Я дуже не люблю нерезультативних перемовин. Тому це єдине чого я боюсь. А що мені ще боятися? Я порядна людина, не прода нашу країну, правда на нашій стороні», - заявив Зеленський.
За його словами, домовитись про повернення контролю України за своїм кордоном буде дуже складно.
«Як до цього домовитися - це дуже складно. Але так говорять - гроші люблять тишу, і політика теж любить мовчання. Якщо я зараз все розповім деталі, з якими я їду на переговори, то я буду без зброї за столом, серед яких деякі люди будуть озброєні», - додав президент.
Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.