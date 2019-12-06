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    «Нормандський саміт»: президент розповів про свої побоювання

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    Володимир Зеленський розповів, чого боїться на нормандських перемовинах - «Нормандський саміт»: президент розповів про свої побоювання
    Володимир Зеленський розповів, чого боїться на нормандських перемовинах

    Зеленський заявив, що гірше всього - це нерезультативні перемовини

    Президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно боятися на нормандській зустрічі.

    Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

    За словами Зеленського, що гірше всього - це нерезультативні перемовини.

    «Я така людина, я хочу результат. Єдине через що я нервую - це просто зустрілись, побачились, і сказали «ми плануємо». Я дуже не люблю нерезультативних перемовин. Тому це єдине чого я боюсь. А що мені ще боятися? Я порядна людина, не прода нашу країну, правда на нашій стороні», - заявив Зеленський.

    За його словами, домовитись про повернення контролю України за своїм кордоном буде дуже складно. 

    «Як до цього домовитися - це дуже складно. Але так говорять - гроші люблять тишу, і політика теж любить мовчання. Якщо я зараз все розповім деталі, з якими я їду на переговори, то я буду без зброї за столом, серед яких деякі люди будуть озброєні», - додав президент.

    Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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