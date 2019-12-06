«Нормандський саміт»: президент розповів про свої побоювання



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Володимир Зеленський розповів, чого боїться на нормандських перемовинах

Зеленський заявив, що гірше всього - це нерезультативні перемовини

Президент України Володимир Зеленський розповів, що потрібно боятися на нормандській зустрічі.

Про це він повідомив в ефірі програми «Свобода слова Савіка Шустера».

За словами Зеленського, що гірше всього - це нерезультативні перемовини.

«Я така людина, я хочу результат. Єдине через що я нервую - це просто зустрілись, побачились, і сказали «ми плануємо». Я дуже не люблю нерезультативних перемовин. Тому це єдине чого я боюсь. А що мені ще боятися? Я порядна людина, не прода нашу країну, правда на нашій стороні», - заявив Зеленський.

За його словами, домовитись про повернення контролю України за своїм кордоном буде дуже складно.

«Як до цього домовитися - це дуже складно. Але так говорять - гроші люблять тишу, і політика теж любить мовчання. Якщо я зараз все розповім деталі, з якими я їду на переговори, то я буду без зброї за столом, серед яких деякі люди будуть озброєні», - додав президент.

Як відомо, Нормандська зустріч відбудеться 9 грудня.

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