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    У світі

    В Японії під час навчань розбився військовий винищувач

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    <p>Винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил Японії</p> - В Японії під час навчань розбився військовий винищувач

    Винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил Японії

    Фото: NHK

    На борту бойового літака знаходилися дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці

    У Японії в середу вранці, 20 січня, під час льотної підготовки зник з радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони.

    Про це повідомляє видання NHK.

    Зазначається, що на борту бойового літака знаходилися дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці.

    За інформацією видання, літак F-2 злетів з військової бази Цуіки в префектурі Фукуока в складі ще двох винищувачів. Вони прямували до префектури Ямагуті для участі в навчаннях.

    Причини краху винищувача-бомбардувальника поки невідомі, ведуться пошуки літака.

    Нагадаємо, 19 лютого в Індії два літаки авіаційної пілотажної групи зазнали катастрофи в районі авіабази Єлаханка в місті Бангалор. Інцидент стався під час підготовки до найбільшого авіасалону AeroIndia'2019

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