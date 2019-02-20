В Японії під час навчань розбився військовий винищувач



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Винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил Японії Фото: NHK

На борту бойового літака знаходилися дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці

У Японії в середу вранці, 20 січня, під час льотної підготовки зник з радарів винищувач-бомбардувальник F-2 Повітряних сил самооборони.

Про це повідомляє видання NHK.

Зазначається, що на борту бойового літака знаходилися дві людини, яких пізніше виявили живими на рятувальній шлюпці.

За інформацією видання, літак F-2 злетів з військової бази Цуіки в префектурі Фукуока в складі ще двох винищувачів. Вони прямували до префектури Ямагуті для участі в навчаннях.

Причини краху винищувача-бомбардувальника поки невідомі, ведуться пошуки літака.

Нагадаємо, 19 лютого в Індії два літаки авіаційної пілотажної групи зазнали катастрофи в районі авіабази Єлаханка в місті Бангалор. Інцидент стався під час підготовки до найбільшого авіасалону AeroIndia'2019