Новачок Формули-1 підготував особливий образ до дебюту на батьківщині

Команда показала ліврею перед першим етапом у рідній країні

Американська стайня «Кадилак» презентувала особливий дизайн боліда до Гран-прі Маямі. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на профіль команди в X.

«Довгоочікуваний момент. Ось як виглядає дім», – лаконічно підписали нову ліврею у стайні.

«Кадилак» вмонтував у дизайн власних болідів суто американські символи. На передньому антикрилі та монококу з'явилися зірки та стрічки. Натомість на задньому антикрилі тепер кидається у вічі напис USA.

Американська стайня приєдналася до Формули-1 перед нинішнім сезоном. Наразі команда не набрала жодного очка в чемпіонаті. Найкращий результат – 13-те місце – показав фін Валттері Боттас у китайському Шанхаї.

Гран-прі Маямі запланований на цей тиждень. Вільна практика етапу та кваліфікація до спринту відбудуться у п'ятницю, 1 травня. На суботу заплановані короткий заїзд і основна кваліфікація. Гонка відбудеться в неділю.

A long time coming. This is what home looks like 🖤 pic.twitter.com/4n9Lraf2ne — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) April 28, 2026

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Японії

З двома перемогами в трьох гран-прі Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» вийшов на перше місце в загальному заліку та став наймолодшим лідером чемпіонату в історії. Італійський гонщик набрав 72 очки. Його напарник Джордж Расселл іде другим (63 пункти). Третій – пілот «Феррарі» Шарль Леклер (49 балів).

«Мерседес» впевнено йде нагорі Кубка конструкторів (135 очок). Нав'язати конкуренцію німецько-британській стайні намагається «Феррарі». Пілоти Скудерії набрали 90 пунктів.

Коли наступний етап сезону-2026

Після Гран-прі Японії Формула-1 взяла вимушену паузу. Етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії не відбудуться через напружену ситуацію на Близькому Сході.

На вболівальників чекатиме п'ятитижнева пауза. Наступний гран-прі – Маямі (1-3 травня). Також до літа відбудеться етап у канадському Монреалі (22-24 травня).

До слова, нещодавно Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.