Формула-1 внесла зміни до Гран-прі Маямі через нові правила

Святослав Василик
Джордж Расселл під час Гран-прі Японії
фото: REUTERS

Командам збільшили час тренувальної сесії

Міжнародна автомобільна федерація (FIA) офіційно збільшила тривалість єдиної вільної практики на Гран-прі Маямі Формули-1 – замість стандартної однієї години команди отримають 90 хвилин на підготовку. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на FIA.

Чому збільшили час на вільну практику?

Етап у Маямі проходитиме у форматі спринт-вікенду, а це означає, що в розкладі передбачена лише одна тренувальна сесія. На тлі нещодавно затверджених змін до технічного регламенту сезону 2026 року керівний орган автоспорту вирішив дати командам більше часу для адаптації до оновлених правил.

Після консультацій з командами та іншими учасниками чемпіонату FIA підтвердила, що перша практика триватиме на 30 хвилин довше. Усі інші сесії, заплановані до FP1, також були зміщені на 30 хвилин раніше.

У федерації пояснили це великою паузою після попереднього етапу, нещодавніми технічними коригуваннями та обмеженим часом на налаштування болідів у форматі спринт-вікенду.

Яка ситуація в чемпіонаті і коли етап в Маямі

З двома перемогами в трьох гран-прі Кімі Антонеллі («Мерседес») вийшов на перше місце в загальному заліку та став наймолодшим лідером чемпіонату в історії. Італійський гонщик набрав 72 очки. Його напарник Джордж Расселл іде другим (63 пункти). Третій – Шарль Леклер з «Феррарі» (49 балів).

«Мерседес» впевнено йде нагорі Кубка конструкторів (135 очок). Нав'язати конкуренцію німецько-британській стайні намагається «Феррарі». Пілоти Скудерії набрали 90 пунктів.

Після Гран-прі Японії Формула-1 взяла вимушену паузу. Етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії не відбулися через напружену ситуацію на Близькому Сході.

Наступний етап – Гран-прі Маямі відбудеться 1-3 травня. Також до літа відбудеться етап у канадському Монреалі (22-24 травня).

