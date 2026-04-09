Багаторічний асистент Ферстаппена готується змінити стайню у Формулі-1

glavcom.ua
Макс Ферстаппен і Джанп'єро Ламб'язе працюють разом 10 років
фото: Red Bull Content Pool

Гоночний інженер чотириразового чемпіона світу підсилить конкурентів

Джанп'єро Ламб'язе близький до переходу з команди «Ред Булл» у чемпіонську стайню «Макларен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на De Telegraaf.

Гоночний інженер нідерландця Макса Ферстаппена піде на підвищення. У британській команді він стане як мінімум головним гоночним інженером. Окрім того, роль Ламб'язе може стати ще вагомішою у разі відходу керівника стайні Андреа Стелли.

Співпраця британця італійського походження з «Маклареном» розпочнеться у сезоні-2028. Контракт Ламб'язе з «Ред Буллом» розрахований до кінця 2027 року. Водночас британська команда зважить ідею компенсації для швидшого підписання фахівця.

Водночас «Макларен» нібито пильно стежить за ситуацією навколо Ферстаппена. Нідерландський пілот погрожував піти з Формули-1 через новий регламент. Водночас наявність у структурі Ламб'язе, з яким мультичемпіон працює з 2016 року, підвищить шанси британської стайні на запрошення Ферстаппена.

Чим відомий Джанп'єро Ламб'язе

Уродженець англійського Бедфорда, прізвисько – GP. Роботу в Королеві автоспорту розпочав із команди «Джордан» у 2005 році. Пережив трансформацію стайні в «Мідленд», «Спайкер» і нарешті «Форс Індію».

До «Ред Булла» приєднався в 2015 році. Спершу був гоночним інженером росіянина Даніїла Квята. Коли того прибрали з команди, то почав працювати з Ферстаппеном. Допоміг нідерландцю завоювати чотири титули чемпіона світу.

Заява Макса Ферстаппена про оновлену Формулу-1

За словами нідерландця, він прагне чудово проводити час і отримувати задоволення від гонок. Наразі єдиним позитивним моментом лідер стайні назвав роботу з командою, яку вважає «другою родиною». Натомість робота за кермом жодного задоволення не приносить.

«Я присвячую себе спорту на 100 %, я однаково докладаю зусиль, але те, як я змушую себе викладатися на всі 100 – не дуже здорова ситуація, бо мені не до вподоби те, чим я займаюся. Багато людей легко може сказати: «Що ж, ти виграв стільки титулів і гонок, а тепер скаржишся, бо не маєш достатньо хорошої машини». Можливо, люди так бачать ситуацію, але я оцінюю її інакше», – резюмував Ферстаппен.

До слова, італієць Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Японії з новим рекордом. Юний пілот провалив старт, але після появи автомобіля безпеки повернувся у лідери. Компанію гонщику «Мерседеса» на подіумі склав Оскар Піастрі з «Макларен» і Шарль Леклер («Феррарі»).

Нагадаємо, раніше Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Читайте також:

Читайте також

Андреа Кімі Антонеллі вперше переміг у «Великому цирку»
Антонеллі здобув першу перемогу в кар'єрі у Формулі-1
15 березня, 10:49
Андреа Кімі Антонеллі довів невипадковість попереднього успіху
Антонеллі з новим рекордом виграв Гран-прі Японії
29 березня, 10:07
Макс Ферстаппен розчарований новою Формулою-1
Ферстаппен розніс новий регламент і натякнув на відхід із Формули-1
29 березня, 16:47
Макс Ферстаппен вщент розніс новий формат F1
Колишній чемпіон Формули-1 дав пораду розчарованому Ферстаппену
30 березня, 14:20
Андреа Кімі Антонеллі не зробив ані ковтка ігристого
Антонеллі залишився без чемпіонського ігристого на подіумі Гран-прі Японії
30 березня, 15:36
На Гран-прі Японії Піастрі фінішував другим після двох невиходів на старт на етапах в Австралії та Китаї
Пілот Формули-1 отримав у подарунок шоколадне яйце у ​​формі шолома
Сьогодні, 11:39

Новини

Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
Збірна України з боротьби визначилася зі складом на Чемпіонат Європи 2026
Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам
Аналітики назвали топ-клуб, який найбільше довіряє молодим футболістам
«Порту» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
«Порту» – «Ноттінгем Форест». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги Європи
Багаторічний асистент Ферстаппена готується змінити стайню у Формулі-1
Багаторічний асистент Ферстаппена готується змінити стайню у Формулі-1
Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
Українські фехтувальники здобули дві бронзи Чемпіонату світу серед кадетів та юніорів
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій
«Крістал Пелас» – «Фіорентина». Прогноз і анонс на матч 1/4 фіналу Ліги конференцій

Новини

Українські війська вперше в історії повністю зруйнували міст за допомогою безпілотників (відео)
Сьогодні, 09:24
В Україні місцями невеликий дощ, туман та мокрий сніг: погода на 9 квітня 2026
Сьогодні, 05:59
УЄФА вшановуватиме Луческу перед кожним поєдинком єврокубків
Вчора, 16:42
Абрамовіч заснував новий благодійний фонд на гроші з продажу «Челсі» – ЗМІ
Вчора, 14:30
Зібрали докази: «Динамо» приєдналося до невдоволених суддівством клубів Прем'єр-ліги
Вчора, 10:55
Місячна місія: астронавти почули моторошні звуки на зворотному боці Місяця
Вчора, 08:29

Прес-релізи

БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
БПАК UB60D та НРК Protector доступні для замовлення у межах програм «є-Бали» та Defence
25 березня, 15:52
