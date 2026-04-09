Багаторічний асистент Ферстаппена готується змінити стайню у Формулі-1

Гоночний інженер чотириразового чемпіона світу підсилить конкурентів

Джанп'єро Ламб'язе близький до переходу з команди «Ред Булл» у чемпіонську стайню «Макларен». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на De Telegraaf.

Гоночний інженер нідерландця Макса Ферстаппена піде на підвищення. У британській команді він стане як мінімум головним гоночним інженером. Окрім того, роль Ламб'язе може стати ще вагомішою у разі відходу керівника стайні Андреа Стелли.

Співпраця британця італійського походження з «Маклареном» розпочнеться у сезоні-2028. Контракт Ламб'язе з «Ред Буллом» розрахований до кінця 2027 року. Водночас британська команда зважить ідею компенсації для швидшого підписання фахівця.

Водночас «Макларен» нібито пильно стежить за ситуацією навколо Ферстаппена. Нідерландський пілот погрожував піти з Формули-1 через новий регламент. Водночас наявність у структурі Ламб'язе, з яким мультичемпіон працює з 2016 року, підвищить шанси британської стайні на запрошення Ферстаппена.

Чим відомий Джанп'єро Ламб'язе

Уродженець англійського Бедфорда, прізвисько – GP. Роботу в Королеві автоспорту розпочав із команди «Джордан» у 2005 році. Пережив трансформацію стайні в «Мідленд», «Спайкер» і нарешті «Форс Індію».

До «Ред Булла» приєднався в 2015 році. Спершу був гоночним інженером росіянина Даніїла Квята. Коли того прибрали з команди, то почав працювати з Ферстаппеном. Допоміг нідерландцю завоювати чотири титули чемпіона світу.

Заява Макса Ферстаппена про оновлену Формулу-1

За словами нідерландця, він прагне чудово проводити час і отримувати задоволення від гонок. Наразі єдиним позитивним моментом лідер стайні назвав роботу з командою, яку вважає «другою родиною». Натомість робота за кермом жодного задоволення не приносить.

«Я присвячую себе спорту на 100 %, я однаково докладаю зусиль, але те, як я змушую себе викладатися на всі 100 – не дуже здорова ситуація, бо мені не до вподоби те, чим я займаюся. Багато людей легко може сказати: «Що ж, ти виграв стільки титулів і гонок, а тепер скаржишся, бо не маєш достатньо хорошої машини». Можливо, люди так бачать ситуацію, але я оцінюю її інакше», – резюмував Ферстаппен.

До слова, італієць Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Японії з новим рекордом. Юний пілот провалив старт, але після появи автомобіля безпеки повернувся у лідери. Компанію гонщику «Мерседеса» на подіумі склав Оскар Піастрі з «Макларен» і Шарль Леклер («Феррарі»).

Нагадаємо, раніше Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.