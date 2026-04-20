Формула-1 розгляне повернення у календар одного з етапів на Близькому Сході – ЗМІ

Графік гонок у нинішньому сезоні може зазнати нових змін

Керівництво Формули-1 припустило повернення Гран-прі Бахрейну чи Гран-прі Саудівської Аравії у цьогорічний календар. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на The Telegraph.

Обидва етапи повинні були відбутися у квітні. Проте, конфлікт Ізраїлю та США з Іраном погіршив безпекову ситуацію на Близькому Сході. Королева автоспорту вирішила оминути регіон.

Тепер же автодром у бахрейнському Сахірі або трасу в аравійській Джедді можуть повернути в графік гран-прі 2026 року. Менеджмент F1 нібито розглядає варіант нібито готовий віддати одному з етапів вихідні між Гран-прі Сінгапуру (9-11 жовтня) та Гран-прі США (23-25 жовтня).

Якщо керівництво Формули-1 зважиться на таке рішення, то на вболівальників чекатимуть етапи щовихідних упродовж чотирьох тижнів. Після гран-прі в американському Остіні запланований Гран-прі Мексики (30 жовтня-1 листопада). Фінальна гонка відбудеться в еміратському Абу-Дабі на початку грудня.

Яка ситуація в чемпіонаті після Гран-прі Японії

З двома перемогами в трьох гран-прі Андреа Кімі Антонеллі з «Мерседеса» вийшов на перше місце в загальному заліку та став наймолодшим лідером чемпіонату в історії. Італійський гонщик набрав 72 очки. Його напарник Джордж Расселл іде другим (63 пункти). Третій – пілот «Феррарі» Шарль Леклер (49 балів).

«Мерседес» впевнено йде нагорі Кубка конструкторів (135 очок). Нав'язати конкуренцію німецько-британській стайні намагається «Феррарі». Пілоти Скудерії набрали 90 пунктів.

Коли наступний етап сезону-2026

Після Гран-прі Японії Формула-1 взяла вимушену паузу. Етапи в Бахрейні та Саудівській Аравії не відбудуться через напружену ситуацію на Близькому Сході.

На вболівальників чекатиме п'ятитижнева пауза. Наступний гран-прі – Маямі (1-3 травня). Також до літа відбудеться етап у канадському Монреалі (22-24 травня).

До слова, нещодавно Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

Нагадаємо, раніше Расселл виграв перший етап нового сезону. Пілот «Мерседеса» тріумфував на Гран-прі Австралії. Його напарник Антонеллі фінішував другим і забезпечив стайні дубль.