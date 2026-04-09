Замість гонок у Бахрейні та Саудівській Аравії Формула-2 проведе етапи в Маямі і Монреалі

Після скасування перегонів у Бахрейні та Саудівській Аравії через війну на Близькому Сході Формула-2 додала в календар етапи у Майамі та Монреалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт автоперегонів.

Етап у Майамі пройде 1-3 травня 2026 року, у Канаді – 29-31 травня 2026 року.

«Хоча провести дві гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії цього місяця не вдалося, чудово, що Формула-2 виступить у Майамі та Монреалі», – заявив глава Формули-1 Стефано Доменікалі.

Загалом у сезоні-2026 заплановано 13 етапів, включаючи Барселону, Австрію, Велику Британію, Бельгію, Угорщину, Італію, Мадрид, Азербайджан, Катар та Абу-Дабі.

