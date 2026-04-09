Замість гонок у Бахрейні та Саудівській Аравії Формула-2 проведе етапи в Маямі і Монреалі

Артем Худолєєв
У сезоні-2026 заплановано 13 етапів Формули-2

Етап у Майамі пройде 1-3 травня 2026 року, у Канаді – 29-31 травня 2026 року

Після скасування перегонів у Бахрейні та Саудівській Аравії через війну на Близькому Сході Формула-2 додала в календар етапи у Майамі та Монреалі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на офіційний сайт автоперегонів.

Етап у Майамі пройде 1-3 травня 2026 року, у Канаді – 29-31 травня 2026 року. 

«Хоча провести дві гонки в Бахрейні та Саудівській Аравії цього місяця не вдалося, чудово, що Формула-2 виступить у Майамі та Монреалі», – заявив глава Формули-1 Стефано Доменікалі.

Загалом у сезоні-2026 заплановано 13 етапів, включаючи Барселону, Австрію, Велику Британію, Бельгію, Угорщину, Італію, Мадрид, Азербайджан, Катар та Абу-Дабі.

Нагадаємо, власник бейсбольної команди «Нью-Йорк Метс» американський мільярдер Стівен Коен став одним із кандидатів на купівлю 24% акцій команди Формули-1 «Альпін». 

Зазначається що, Коен запропонував Otro Capital, що володіє 24% акцій «Альпін», $600 млн.

69-річний Стівен Коен займається інвестиційною діяльністю з 1978 року. Є творцем та власником інвестиційних фондів Point72 Asset Management та S.A.C. Capital Advisors.

У 2020 році він придбав бейсбольну команду «Нью-Йорк Метс» за $2,4 млрд.

Статки Коена оцінюються в $23 млрд.

До слова, раніше Андреа Кімі Антонеллі виграв Гран-прі Китаю за кермом «Мерседеса». Молодий пілот здобув першу перемогу в кар'єрі. Він також став першим за 20 років італійцем зі звитягою у Формулі-1.

