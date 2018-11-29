Нові правила значно ускладнили перепродаж авто на «євробляхах» - поліція



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Закони 8487 та 8488, прийняті Верховною Радою і підписані президентом, набули чинності з 25 листопада, окрім деяких положень, що вступлять у силу через 180 днів після опублікування

Авто на іноземній реєстрації можуть перебувати в Україні або «у митному режимі транзиту», або «у митному режимі тимчасового ввезення», обидва режими мають визначені проміжки часу, за порушення яких передбачені штрафи, - зазначив Білошицький

Нове законодавство про автомобілі на іноземній реєстрації має значно ускладнити життя тим, хто хоче використати ці машини у протиправних діях. Про це у Facebook написав перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

«Новий закон про автомобілі на іноземній реєстрації впливає не тільки на дорожню ситуацію чи фіскальну складову. Він має припинити безконтрольну передачу у володіння автомобілів уже всередині країни та значно ускладнити життя тим, хто хоче використати ці авто в протиправних діях, у тому числі під час вчинення кримінальних правопорушень», - зазначив Білошицький.

Він нагадав, що закони 8487 та 8488, прийняті Верховною Радою і підписані президентом, набули чинності з 25 листопада, окрім деяких положень, що вступлять у силу через 180 днів після опублікування.

Більшовицький уточнив, якщо закон 8487 стосується розмитнення та не пов’язаний безпосередньо з діяльністю патрульної поліції, то якраз 8488 вносить зміни в діяльність поліції стосовно тих, хто вимоги законів порушує.

За його словами, будь-які авто на іноземній реєстрації можуть перебувати в Україні або «у митному режимі транзиту», або «у митному режимі тимчасового ввезення».

«Перше – це автомобілі, що проїжджають країною, друге – автомобілі, що використовуються всередині країни тимчасово. Обидва режими мають визначені проміжки часу, за порушення яких передбачені штрафи», - додав Білошицький.

Він наголосив, що штрафні санкції за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування в митному режимі транзиту значно збільшуються (це вступає в силу через 180 днів з моменту опублікування закону), зокрема за перевищення строку, але не більше однієї доби, - 170 грн або попередження; від однієї доби до 10 діб - 3400 грн; від 10 до 20 діб – 8500 гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень, а більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) – 170 тисяч гривень, або ж конфіскацію автомобіля за рішенням суду.

«По-друге - штрафні санкції за порушення строків переміщення транспортних засобів особистого користування та транспортних засобів комерційного призначення в митному режимі тимчасового ввезення також значно збільшено (це вступає в силу через 180 днів з моменту опублікування закону), а саме за перевищення строку не більш ніж на три доби - 850 грн або попередження; від 3 до 10 діб - 5100 грн; від 10 до 20 діб – 17 тисяч гривень, від 20 до 30 діб – 85 тисяч гривень, більш ніж на 30 діб (а також за втрату чи розкомплектування транспортних засобів) – 170 тисяч гривень, або конфіскацію автомобіля за рішенням суду», - уточнив Білошицький.

За його словами, також запроваджується автоматизований обмін інформацією між фіскальними органами, Держприкордонслужбою та Нацполіцією і, коли він запрацює, можна буде в автоматичному режимі перевіряти, коли та ким ввезений автомобіль з іноземними номерами.

«Четверте - встановлюється новий вид відповідальності за передачу транспортного засобу особистого користування - «тимчасово ввезеного на митну територію України» чи «поміщеного у митний режим транзиту», у володіння, користування або розпорядження особі, яка не ввозила такий транспортний засіб на митну територію України, чи не поміщувала його у митний режим транзиту, а так само за використання такого транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, наприклад, таксі», - додав Білошицький.

Він також пояснив, як це реалізовуватиме патрульна поліція.

Зокрема, у ст. 121 КУпАП запроваджується адмінвідповідальність (це вступає в силу через 180 днів з моменту опублікування закону) за керування водієм транспортним засобом, стосовно якого порушено строки його тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту, у вигляді штрафу у розмірі 8500 гривень, постанову про що виноситиме сам поліцейський, а у випадку повторності впродовж року – 17 тисяч гривень з позбавленням права керування транспортними засобами на строк один рік та з оплатним вилученням транспортного засобу чи без такого (в такому випадку розгляд справи здійснюватиметься судом). «Друге - положення ст. 16 Закону України «Про дорожній рух» доповнено обов'язками водія не порушувати строки тимчасового ввезення та/або переміщення в митному режимі транзиту транспортного засобу особистого користування, не використання тимчасово ввезеного транспортного засобу для цілей підприємницької діяльності та/або отримання доходів в Україні, не передавати його у володіння, користування або розпорядження особам, які не ввозили такий транспортний засіб на митну територію України або не поміщували в митний режим транзиту. Також до транспортних засобів особистого користування, тимчасово ввезених на митну територію України громадянами більш як на 30 діб, запроваджено вимогу їх державної реєстрації протягом десяти діб з моменту такого ввезення. Ця вимога зобов’язує користуватися автомобілем тільки того водія, що ввіз цей автомобіль на територію України», - поінформував він.