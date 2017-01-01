Нові втрати на Донбасі: двоє загиблих, четверо поранених

Загалом, за минулу добу, по всій лінії зіткнення зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями. Про це повідомляє прес-центр штабу АТО. На луганському напрямку із 82-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь по захисниках Новолуганського, а з гранатометів – біля Новоолександрівки.



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Загалом, за минулу добу, по всій лінії зіткнення зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів

Російсько-окупаційні війська продовжують обстріли позицій Збройних Сил України, зокрема й із озброєння, яке заборонене Мінськими домовленостями.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

На луганському напрямку із 82-мм мінометів незаконні збройні формування вели вогонь по захисниках Новолуганського, а з гранатометів – біля Новоолександрівки. Зі стрілецької зброї противник турбував оборонців Станиці Луганської та Кримського.

На донецькому напрямку російські найманці вели вогонь із мінометів різних калібрів неподалік Павлополя, Невельського і шахти Бутівка. Застосовуючи піхотне озброєння, бандформування порушували перемир’я у передмісті Авдіївки. Ще за світлої пори доби протягом декількох годин поблизу Верхньоторецького воїнів обстрілювали ворожі снайперські пари. З метою провокаційних звинувачень сил АТО вони також вели вогонь у бік своїх позицій.

Загалом, за минулу добу, по всій лінії зіткнення зафіксовано 15 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. У відповідь українські військовослужбовці 7 разів придушували вогневу активність окупанта.

У результаті ворожих обстрілів двоє наших військовослужбовців загинули, двох поранено, ще двоє отримали бойові травми.

Раніше повідомлялося, що військовослужбовець 16-го окремого мотопіхотного батальйону ЗСУ після бою під Кримським 23 листопада потрапив в полон до бойовиків.

Нагадаємо, у звільнених населених пунктах Травневе та Гладосове на Донеччині українська влада роздала продукти харчування. У Штабі АТО заявили, що мешканці Травневого та Гладосового, під час спілкування із представниками групи цивільно-військового співробітництва та воїнами Збройних сил України, дякували за допомогу та підтримку військових за таких скрутних погодних та соціально-побутових умов. Спостерігалося позитивне ставлення до представників Збройних сил України з боку мешканців згаданих селищ.

Як повідомлялося, загалом за позаминулу добу по усій лінії зіткнення зафіксовано 17 порушень режиму припинення вогню з боку окупантів. Більше ніж у половині випадків військовослужбовці Збройних сил України давали противнику адекватну відповідь.