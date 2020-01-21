Новий короновірус: Китай підтвердив майже 300 випадків захворювання



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Більшість інфікованих зареєстровано в провінції Хубей

За останню добу було зареєстровано 77 нових випадків захворювання

Влада Китаю офіційно підтвердили 291 випадок захворювання коронавірусом нового типу. Про це повідомляє Reuters.

Повідомляється, що станом на 20 січня в провінції Хубей зареєстровано 270 випадків захворювання новим вірусом. Випадки зараження зафіксовані в Пекіні, Шанхаї і південній провінції Гуандун. Ще в дев'яти регіонах виявлено 27 хворих з підозрою на пневмонію нового типу.

За інформацією місцевої влади, за останню добу було зареєстровано 77 нових випадків захворювання.

Нагадаємо, вперше вірус з'явився в місті Ухань в грудні і поширився на інші населені пункти Китаю, чотири випадки зафіксовано вже і за межами країни. 19 січня в Ухані помер четвертий чоловік, хворий коронавірусом 2019-nCoV.

Нагадаємо, що Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) скликає термінове засідання комітету з надзвичайних ситуацій на 22 січня у зв'язку з коронавірусом нового типу, який набирає поширення в Китаї.

Також повідомлялося, що американський Національний інститут охорони здоров'я (NIH) приступив до роботи над створенням вакцини проти пневмонії нового вірусу в Китаї. До того, як вакцина стане доступною, пройде більше року.