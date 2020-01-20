У Китаї третя людина померла через новий коронавірус



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Про поширення хвороби, схожої на пневмонію, стало відомо наприкінці грудня 2019 року

У місті Ухань китайської провінції Хубей третя людина померла від нового типу коронавіруса.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на міський комітет з питань охорони здоров'я.

Як стало відомо, цим коронавірусом заразилося вже 198 осіб.

«З них 25 осіб вже виписано з лікарні, 35 пацієнтів залишаються у важкому стані, 9 - у вкрай важкому, три пацієнта померли», - йдеться в повідомленні. міського комітету з питань охорони здоров'я.

У комітеті також зазначили, що у інших інфікованих спостерігається стабільний стан.

Раніше повідомлялося, що на пневмонію, викликану коронавірусом, захворіла 41 людина в китайському місті Ухань.

16 січня в Японії підтвердили перший у країні випадок зараження вірусом пневмонії нового типу, спалах якого стався в Китаї.

Як повідомлялося, американські аеропорти починають перевіряти громадян, які прибули з Китаю на наявність невідомого вірусу.