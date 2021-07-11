Новий штам вірусу гальмує відновлення світової економіки – Мінфін США

Мутація коронавірусу в Індії впливає на економіку в глобальному масштабі

Нові мутації коронавірусу можуть поставити під загрозу процеси відновлення світової економіки після пандемії. Про це у неділю, 11 липня, повідомила міністр фінансів США Джанет Йеллен.

«Ми дуже занепокоєні варіантом «дельта» та іншими варіантами, які можуть виникнути і поставити під загрозу підйом економіки», – заявила Йеллен журналістам у Венеції після зустрічі G20.

«Ми – взаємопов'язана глобальна економіка. Що відбувається в одній частині світу, впливає на всі інші країни», – додала вона.

Наразі у багатьох країнах світу інтенсивно поширюється більш заразний штам Covid-19 «дельта». Його вперше виявили в Індії. Однак щоб уникнути назви штамів за географічною ознакою, в ВООЗ ввели їх позначення за літерами грецького алфавіту.

Як повідомлялося, у Великій Британії вже понад 90% нових заражень коронавірусом – це зараження «дельтою». У Франції в свою чергу висловлювали побоювання у зв'язку з тим, що поширення штаму «дельта» загрожує четвертою хвилею епідемії в країні. У Нідерландах через штам «дельта» відзначають стрімке зростання рівня захворювання на Covid-19. З цієї причини в країні вводять нові обмеження.

Раніше генсек ООН Антоніу Гутерреш повідомив, що пандемія Covid-19 далека до завершення – SARS-CoV-2 поширюється швидше за вакцину.