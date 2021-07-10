Covid-19 ставатиме смертоноснішим – заява ООН

Коронавірус із нами надовго і здаватися не збирається

ООН заявляє, що в майбутньому вірус спричинить ще більше жертв

Коронавірус в майбутньому може мутувати і стати більш смертоносним.

Вакцини у світі розподіляються нерівномірно, і це становить небезпеку, оскільки вірус «піддається мутаціям, він може ставати більш заразним і навіть більш смертоносним». Про це повідомив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш, цитує пресслужба організації.

«Нам потрібно мінімум 11 млрд доз для вакцинації 70% населення світу, щоб припинити цю пандемію», – підкреслив генсек ООН.

Гутерріш закликав сформувати цільову групу з надзвичайних ситуацій. У неї повинні увійти представники країн, які випускають або можуть випускати вакцини, Всесвітня організація охорони здоров'я, Глобальний альянс з вакцин та імунізації (GAVI), а також міжнародні фінансові установи, здатні взаємодіяти з фармацевтичними компаніями і виробниками.

Разом потрібно напрацювати єдиний план виробництва вакцин і забезпечити справедливий розподіл через механізм COVAX.

Нагадаємо, раніше генсек ООН заявляв, що якщо Covid-19 не зупинити, то може вимерти до 5 млн людей.

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