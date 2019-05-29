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    Новопоставлений єпископ Ольвійський Епіфаній зустрівся з Патріархом Варфоломієм

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    <span>Вселенський Патріарх Варфоломій дуже тепло прийняв&nbsp;<span>новопоставленого єпископа Ольвійського Епіфанія (Дімітріу)</span></span> - Новопоставлений єпископ Ольвійський Епіфаній зустрівся з Патріархом Варфоломієм
    Вселенський Патріарх Варфоломій дуже тепло прийняв новопоставленого єпископа Ольвійського Епіфанія (Дімітріу)
    Фото: romfea.gr

    Вселенський Патріарх Варфоломій дуже тепло прийняв нововисвяченого владику

    У вівторок, 28 травня, відбувся візит новопоставленого єпископа Ольвійського Епіфанія (Дімітріу) до Вселенської Патріархії. Про це йдеться у повідомленні прес-служби Київської Митрополії Української православної Церкви (ПЦУ) з посиланням на romfea.

    Вселенський Патріарх Варфоломій дуже тепло прийняв нововисвяченого владику.

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    У свою чергу, новий ієрарх Православної церкви України, який за походженням є греком та вже багато років трудився у лоні Вселенської патріархії та Елладської церкви, попросив благословіння на пастирське служіння, після свого рукоположення Предстоятелем та собором ієрархів Православної церкви України.

    Фото: pomisna.info
    Фото: pomisna.info

    Єпископ Ольвійський Епіфаній переказав щиру подяку та глибоку любов і повагу до Матері-Церкви від імені Його Блаженства, Митрополита Київського і всієї України Епіфанія.

    Його Всесвятість, Вселенський Патріарх з батьківською любов’ю побажав новому єпископу Ольвійському Епіфанію доброго та плідного служіння на благо українського народу та православних греків, що проживають в Україні.

    Фото: pomisna.info
    Фото: pomisna.info

    Після зустрічі відбувся святковий обід.

    Зазначимо, що єпископ Ольвійський Епіфаній є першим архієреєм Православної церкви України, рукоположення якого відбулося після надання Томосу Константинопольським патріархом.

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