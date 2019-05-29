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    Суспільство

    Вселенський патріарх прокоментував нинішній статус Філарета

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    Філарет більше не є Київським патріархом, - Вселенський патріарх Варфоломій - Вселенський патріарх прокоментував нинішній статус Філарета
    Філарет більше не є Київським патріархом, - Вселенський патріарх Варфоломій

    Константинополь визнав архиєрейство Філарета і Макарія, але не їх ранг

    Вселенський патріарх Варфоломій в інтерв’ю болгарському Інформаційному агентству БГНЕС, переклад якого публікує «Главком», прокоментував нинішній статус почесного патріарха Православної церкви України Філарета.

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    Вселенський патріарх відзначив, що до останнього часу в Україні існували три церковні юрисдикції: одна під Московським патріархатом як автономна церква України на чолі з митрополитом Онуфрієм; інша під керівництвом самопроголошеного патріарха Філарета як Київський «патріархат»; третя, під керівництвом самопроголошеного митрополита Макарія, як автокефальна церква України.

    «11 жовтня 2018 року Синод Вселенського патріархату, після тривалих прохань Філарета і Макарія, відновив канонічність двох лідерів канонічних груп, визнавши їхнє архиєрейство, але не їх ранг. Це означає, що Філарет більше не є Київським патріархом, а колишнім Київським митрополитом, а Макарій не є архієпископом Львова, а швидше колишнім Львівським архієпископом», - наголосив Вселенський патріарх Варфоломій.

    За словами Патріарха, доброю новиною у рішенні Церкви-матері є те, що дві церковні юрисдикції Філарета і Макарія об'єднані під духовним керівництвом Вселенського патріархату.

    Вселенський патріарх Варфоломій зазначив, що вони брали участь у Соборі, який обрав митрополита Епіфанія головою нової Української автокефальної церкви.

    «Ми вважаємо великим Божим благословенням, що Вселенському патріархату вдалося відновити канонічність цілої багатомільйонної нації, яка була поза Церквою без будь-яких догматичних на те причин. Слава Богу! Отже, вирішальним фактором, який змусив Вселенський патріархат дати Україні автокефалію, є зцілення розколу та відновлення церковної єдності», - заявив Вселенський патріарх Як повідомлялося, 6 січня у Соборі святого Георгія на Фанарі відбулася церемонія вручення Томосу про автокефалію Православної церкви України.

    7 січня у Софії Київській пройшла святкова Різдвяна божественна літургія, на якій вперше показали Томос про автокефалію

    А вже 9 січня у Стамбулі Томос підписали усі члени Синоду Вселенського патріархату (фото).

    Більше читайте: Вселенський патріарх Варфоломій: Присутність Московського патріархату завдає шкоди інтересам української нації і єдності українського народу

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