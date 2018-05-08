«Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
- Сьогодні, 07:42
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Поклонська осоромилася на інавгурації ПутінаДепутат визнаної нелегітимною в Україні Державної думи, екс-«прокурор»анексованого РФ Криму Наталія Поклонська стала мемом в мережі через знуджений вигляд на церемонії інавгурації Володимира Путіна.
Знімок з Поклонською першим опублікував у себе в Twitter російський опозиціонер Олексій Навальний.
«Кращого фото з інавгурації вже не буде.«Вона чекала на Миколу II, але він не вийшов», - написав він.
Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM— Alexey Navalny (@navalny) 7 травня 2018 р.
Фотографія депутата Держдуми, яка понуро притулилась до колони в очікуванні початку церемонії, розлетілася на фотожаби.
Настроение:— DAFUQ (@Sevastoupoli) 7 травня 2018 р.
Наталья Поклонская pic.twitter.com/woftJWlJeN
Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.
Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігалося величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стояли автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух був обмежений, виставлено оточення.
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