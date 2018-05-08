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    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна

    Поклонська осоромилася на інавгурації Путіна
    Депутат визнаної нелегітимною в Україні Державної думи, екс-«прокурор»анексованого РФ Криму Наталія Поклонська стала мемом в мережі через знуджений вигляд на церемонії інавгурації Володимира Путіна. Знімок з Поклонською першим опублікував у себе в Twitter російський опозиціонер Олексій Навальний. «Кращого фото з інавгурації вже
    • Сьогодні, 07:42
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    Поклонська осоромилася на інавгурації Путіна

    Депутат визнаної нелегітимною в Україні Державної думи, екс-«прокурор»анексованого РФ Криму Наталія Поклонська стала мемом в мережі через знуджений вигляд на церемонії інавгурації Володимира Путіна.

    Знімок з Поклонською першим опублікував у себе в Twitter російський опозиціонер Олексій Навальний.

    «Кращого фото з інавгурації вже не буде.«Вона чекала на Миколу II, але він не вийшов», - написав він.

    Фотографія депутата Держдуми, яка понуро притулилась до колони в очікуванні початку церемонії, розлетілася на фотожаби.

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    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна
    «Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна


    Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.

    Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігалося величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стояли автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух був обмежений, виставлено оточення.

    Читайте також: У Росії порівняли чотири інавгурації Путіна

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    Наталія Поклонська Росія Путін Олексій Навальний Twitter
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