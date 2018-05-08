«Няш-мяш» Поклонська стала мемом після інавгурації Путіна

Поклонська осоромилася на інавгурації Путіна

Депутат визнаної нелегітимною в Україні Державної думи, екс-«прокурор»анексованого РФ Криму Наталія Поклонська стала мемом в мережі через знуджений вигляд на церемонії інавгурації Володимира Путіна. Знімок з Поклонською першим опублікував у себе в Twitter російський опозиціонер Олексій Навальний. «Кращого фото з інавгурації вже



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Поклонська осоромилася на інавгурації Путіна

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Депутат визнаної нелегітимною в Україні Державної думи, екс-«прокуроранексованого РФ Криму Наталія Поклонська стала мемом в мережі через знуджений вигляд на церемонії інавгурації Володимира Путіна.

Знімок з Поклонською першим опублікував у себе в Twitter російський опозиціонер Олексій Навальний.

«Кращого фото з інавгурації вже не буде.«Вона чекала на Миколу II, але він не вийшов», - написав він.

Лучше фото с инаугурации уже не будет. «Она ждала Николая II, но он не вышел» pic.twitter.com/JIYmspNAXM — Alexey Navalny (@navalny) 7 травня 2018 р.

Фотографія депутата Держдуми, яка понуро притулилась до колони в очікуванні початку церемонії, розлетілася на фотожаби.





Раніше повідомлялося, що Володимир Путін вчетверте став президентом Росії. У понеділок, 7 травня, у Кремлі відбулася урочиста церемонія його інавгурації.

Нагадаємо, в день інавгурації президента РФ у центрі Москви спостерігалося величезне накопичення силовиків - на центральних вулицях стояли автозаки, поліцейські та військові автомобілі, рух був обмежений, виставлено оточення.

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