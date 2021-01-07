Обама назвав «ганьбою» учорашній штурм Конгресу

До ранку приміщення Конгресу було звільнене від протестувальників

Позицію Дональда Трампа експрезидент вважає «фантазійним наративом»

Екс-президент США Барак Обама виступив із заявою щодо учорашніх подій на Капітолійському пагорбі у Вашингтоні. За його словами, штурм будівлі Конгресу, до якого підбурював чинний президент, увійде в історію США як момент «великої ганьби».

«Історія по праву запам'ятає сьогоднішню жорстокість в Капітолії, [що виникла в результаті] підбурювання чинного президента, який продовжував необґрунтовано брехати про результати легітимних виборів, як момент великого ганьби і сорому для нашої нації», - написав Обама у зверненні, опублікованому в Twitter.

Екс-президент США зазначив, що не вважає разом з тим, останні події чимось несподіваним. «Останні два місяці політична партія [республіканців] і союзні їй медіа занадто часто не бажали говорити слухачам і читачам правду – про те, що це не були спірні вибори і що обраний президент Байден буде інаугурований 20 січня», – констатував він. Ту картину, яку описували своїм читачам близькі до республіканців медіа Обама назвав «фантазійним наративом» і далекою від реальності картинкою.

На думку Обами, республіканці в умовах, що склалися повинні самі зробити перший крок і «загасити полумʼя,». Він підтримав тих прихильників республіканської партії, які виступили проти політики Трампа.

Тим часом мер Вашингтону продовжив дію надзвичайного стану в місті до 21 січня.

Зазначимо, близько опівночі за київським часом керівництво американського Конгресу евакуювали з Капітолію на військову базу. Тоді ж зал Сенату очистили від прихильників президента Дональда Трампа. Згодом силовики зачистили будівлю Капітолію.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео). Згодом стало відомо, що жінка, яку поранили в шию в будівлі Конгресі США, померла.

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Увечорі 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.