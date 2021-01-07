Глава МЗС України відреагував на заворушення у Вашингтоні

Один з протестувальників у Капітолії

Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше, вважає Дмитро Кулеба

Міністерство закордонних справ України стурбоване ситуацією в Вашингтоні. Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає необхідним відновити верховенство права в США

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

За словами міністра, відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

«Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше», – заявив Кулеба.

Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше. Це важливо не лише для США, а й для України та всього демократичного світу. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) January 6, 2021

Зазначимо, американські правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію у Вашингтоні.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео).

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.