  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Глава МЗС України відреагував на заворушення у Вашингтоні

    • Розсилка
    Один з протестувальників у Капітолії - Глава МЗС України відреагував на заворушення у Вашингтоні
    Один з протестувальників у Капітолії

    Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше, вважає Дмитро Кулеба

    Міністерство закордонних справ України стурбоване ситуацією в Вашингтоні. Голова МЗС Дмитро Кулеба вважає необхідним відновити верховенство права в США

    Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

    За словами міністра, відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

    «Стурбований подіями у Вашингтоні. Впевнений, що американська демократія впорається із цим викликом. Відновити верховенство права та демократичних процедур потрібно якнайшвидше», – заявив Кулеба.

    Зазначимо, американські правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію у Вашингтоні.

    Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео)

    Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

    Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

    У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

    Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

    Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

    Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.

    Теги: МЗС США акція протест Вашингтон демократія Дмитро Кулеба
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies