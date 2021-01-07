Керівництво Конгресу США евакуювали на військову базу. Капітолій зачищають

Американських законотворців переміщають на військову базу Форт Леслі Макнейр у Вашингтоні

Зал Сенату очищений від прихильників президента Дональда Трампа

Керівництво американського Конгресу евакуювали з комплексу будівель Капітолію та переміщають на військову базу Форт Леслі Макнейр у Вашингтоні.

Про це телеканалу CNN розповів представник федеральних органів.

ЗМІ додає, що поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолію. Також зал Сенату очищений від прихильників президента Дональда Трампа.

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ — Jake Sherman (@JakeSherman) January 6, 2021

«Демонстрантів виводять з Капітолію», – заявив один з правоохоронців.

Зазначимо, американські правоохоронці знайшли саморобний вибуховий пристрій на території Капітолію у Вашингтоні.

Як відомо, під час штурму Капітолію силовики підстрелили кількох прихильників Трампа (відео).

Новообраний президент США Джо Байден назвав штурм Капітолію у Вашингтоні «заколотом», а не протестом.

Глава МЗС України заявив, що відновлення демократичних процедур в США важливе не лише для Штатів, а й для усього світу, зокрема для України.

Як відомо, ввечері 6 січня учасники мітингу на підтримку чинного президента США Дональда Трампа прорвали кордон поліції і увірвалися у будівлю Капітолію у Вашингтоні, де у Конгрес має оголосити результати виборів президента, перемогу на яких отримав Джо Байден.

У Вашингтоні через протести і заворушення прихильників чинного президента США Дональда Трампа запровадили комендантську годину.

Зазначимо, у середу ввечері Конгрес США призупинив засідання, на якому мають затвердити результати виборів президента: обидві палати розійшлися на дебати.

Також нагадаємо, що 6 січня у США невідомі погрожували скерувати літак у будівлю Капітолію, де засідатиме Конгрес.

Цього тижня Дональд Трамп заявив, що влаштує «пекельну битву» за посаду президента, якщо демократи «захоплять» Сенат та Білий дім.