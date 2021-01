Керівництво Конгресу США евакуювали на військову базу. Капітолій зачищають

Керівництво американського Конгресу евакуювали з комплексу будівель Капітолію та переміщають на військову базу Форт Леслі Макнейр у Вашингтоні.

Про це телеканалу CNN розповів представник федеральних органів.

ЗМІ додає, що поліція відтіснила протестувальників зі сходів Капітолію. Також зал Сенату очищений від прихильників президента Дональда Трампа.

This is the fbi swat team in the capitol. pic.twitter.com/bY6maxLjLJ