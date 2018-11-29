Об’єднавчий собор скличуть в грудні - Павленко



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«Можливо виникли питання, є томос чи нема. Є томос!» - підкреслив Ростислав Павленко

Томос українській церкві буде вручено після проведення Собору, який збереться в грудні, новообраному предстоятелю.

Про це повідомив під час спілкування з журналістами директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який перебуває в Стамбулі, де проходило засідання синоду Вселенського патріархату.

«Можливо виникли питання є томос чи нема. Є томос!» - підкреслив Павленко.

За його словами, далі за зверненням Вселенського патріарха буде скликано Собор.

«Дату незабаром він оголосить. Ця дата буде в грудні. Після того, як Собор відбудеться, буде обрано предстоятеля, він і отримає Томос. Це буде фіналізацією процесу створення незалежної української церкви», - зазначив Павленко.

Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі.

Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія.

Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков.

3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.