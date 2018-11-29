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    Об’єднавчий собор скличуть в грудні - Павленко

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    Об’єднавчий собор скличуть в грудні - Павленко

    «Можливо виникли питання, є томос чи нема. Є томос!» - підкреслив Ростислав Павленко

    Томос українській церкві буде вручено після проведення Собору, який збереться в грудні, новообраному предстоятелю.

    Про це повідомив під час спілкування з журналістами директор Національного інституту стратегічних досліджень Ростислав Павленко, який перебуває в Стамбулі, де проходило засідання синоду Вселенського патріархату.

    «Можливо виникли питання є томос чи нема. Є томос!» - підкреслив Павленко.

    За його словами, далі за зверненням Вселенського патріарха буде скликано Собор.

    «Дату незабаром він оголосить. Ця дата буде в грудні. Після того, як Собор відбудеться, буде обрано предстоятеля, він і отримає Томос. Це буде фіналізацією процесу створення незалежної української церкви», - зазначив Павленко.

    Як відомо, 29 листопада архієрейський синод Вселенського патріархату заявив, що в рамках надання Томосу Україні «підготовлений статут Української церкви».

    Президент Петро Порошенко ввечері 29 листопада звернувся до українського народу у зв’язку із рішенням синоду Вселенського патріархату щодо отримання Томосу для української церкви.

    За словами Порошенка, залишився лише один крок до завершення процесу отримання українською церквою Томосу.

    Нагадаємо, у Стамбулі 27-29 листопада проходило засідання синоду Вселенського патріархату, в ході якого було розпущено Західноєвропейський екзархат російських парафій в Європі

    Як повідомлялося, синод Константинопольського патріархату 11 жовтня ухвалив, що у 1686 році Київську митрополію Руській церкві передали незаконно. Також Константинопольський патріархат зняв анафему з глави УПЦ КП Філарета та глави УАПЦ Макарія. 

    Також опубліковано текст рішення синоду Константинопольського патріархату щодо Української церкви.

    Найближчим часом буде скликаний Архієрейський собор для об'єднання трьох церков. 

    3 листопада президент Петро Порошенко і Вселенський патріарх Варфоломій підписали угоду про співпрацю та взаємодію між Україною та Вселенським патріархатом.

    Як відомо, Вселенський патріарх Варфоломій виступив зі зверненням до українського народу напередодні 85-х роковин Голодомору в Україні. Патріарх також підтвердив своє рішення надати автокефалію Українській церкві.

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