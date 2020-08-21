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    Суспільство

    Жорсткий карантин повертається. Влада закрила найбільший ринок Буковини

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    На Калинівському ринку торгівля буде дозволена лише у продуктових рядах - Жорсткий карантин повертається. Влада закрила найбільший ринок Буковини
    На Калинівському ринку торгівля буде дозволена лише у продуктових рядах

    З 24 серпня у «червоній» зоні - Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах припинять роботу непродовольчі ринки

    У «червоній» зоні - Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах - з 24 серпня припинять роботу непродовольчі ринки. Це ж стосується і Калинівського ринку. Про повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, пише molbuk.ua.

    «З 24 серпня у Чернівцях та ще двох районах починає діяти «червона» зона. У зв’язку з цим припиняється робота всіх непродовольчих ринків. Відповідно до цього, не працюватиме з наступного тижня і Калинівський ринок. Торгівля буде дозволена лише у продуктових рядах», - сказала Наталя Гусак.

    Заступниця голови облдержадміністрації запевняє, що знає про обурення підприємців, але епідрозслідування показують, що були випадки зараження Covid-19 після відвідування Калинівського ринку.

    «Я боюся, що нам не буде де лікувати хворих, що не вистачить місць, а не обурення підприємців. Епідрозслідування показують, що були випадки зараження і через відвідування Калинівського ринку», - зазначила Наталя Гусак.

    Раніше повідомлялося, що на Калинівському ринку чекають рішення про закриття.

    Підприємці влаштували протест проти «червоної» зони під стінами Чернівецької ОДА.

    Нагадаємо, на Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу.

    До відома, станом на 20 серпня у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 56 пацієнтів.

    Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

    До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      100643
    • Одужали
      51078
    • Хворіють
      47358
    • Померли
      2207

    В Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.

    ринок Чернівецька область Чернівці карантин коронавірус
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