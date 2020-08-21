Жорсткий карантин повертається. Влада закрила найбільший ринок Буковини



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На Калинівському ринку торгівля буде дозволена лише у продуктових рядах

З 24 серпня у «червоній» зоні - Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах припинять роботу непродовольчі ринки

У «червоній» зоні - Чернівцях, Заставнівському та Кіцманському районах - з 24 серпня припинять роботу непродовольчі ринки. Це ж стосується і Калинівського ринку. Про повідомила заступниця голови Чернівецької ОДА Наталя Гусак, пише molbuk.ua.

«З 24 серпня у Чернівцях та ще двох районах починає діяти «червона» зона. У зв’язку з цим припиняється робота всіх непродовольчих ринків. Відповідно до цього, не працюватиме з наступного тижня і Калинівський ринок. Торгівля буде дозволена лише у продуктових рядах», - сказала Наталя Гусак.

Заступниця голови облдержадміністрації запевняє, що знає про обурення підприємців, але епідрозслідування показують, що були випадки зараження Covid-19 після відвідування Калинівського ринку.

«Я боюся, що нам не буде де лікувати хворих, що не вистачить місць, а не обурення підприємців. Епідрозслідування показують, що були випадки зараження і через відвідування Калинівського ринку», - зазначила Наталя Гусак.

Раніше повідомлялося, що на Калинівському ринку чекають рішення про закриття.

Підприємці влаштували протест проти «червоної» зони під стінами Чернівецької ОДА.

Нагадаємо, на Буковині у дитячих садках спалах коронавірусу.

До відома, станом на 20 серпня у Чернівецькій області зафіксовано 8505 хворих на коронавірус. Із них 208 випадків підтвердили за останню добу. Натомість одужали 56 пацієнтів.

Раніше повідомлялося, що МОЗ визнає: лікарень для хворих на коронавірус вже не вистачає, госпіталізувати будуть не всіх.

До слова, хірург назвав одне з найпоширеніших ускладнень від коронавірусу.

Коронавірус в Україні

Всього 100643

Одужали 51078

Хворіють 47358

Померли 2207

Копіювати код для вставки

В Україні зафіксовано вже понад 100 тисяч випадків Covid-19. Майже половина з них все ще в активній фазі. Другу добу поспіль в Україні фіксують понад 2 тисячі нових випадків захворювання.