Обмеження на виїзд за кордон чоловікам можуть послабити – Арестович

Дедалі частіше на кордоні ловлять україських чоловіків призовного віку, які тікають з України

Бізнесмени, науковці, багато інших категорій чоловіків потребують дозволу на виїзд за кордон, зазначив Арестович

Радник керівника ОП Олексій Арестович розповів, чому за повного мобілізованого резерву, українським чоловікам не дозволяють поки виїжджати за кордон. Арестович сказав, що ці обмеження можуть пом'якшити. Про це він повідомив в ефірі 24 каналу.

«Це величезне питання. Зараз триває дискусія, щоб окремим категоріям чоловіків дозволили виїжджати за кордон, принаймні короткотерміново. Адже волонтери і так виїжджають, з зобов’язанням повернутися. Бізнесмени, науковці, багато інших категорій чоловіків, які цього потребують (дозволу на виїзд за кордон. – Ред.)», – сказав Арестович.

Проте для цього потрібна зміна законодавства і рішення Верховної Ради. За словами Арестовича, це займе певний час.

«Дискусія триває. Такі рішення нелегко ухвалювати під час війни. Будь-яка помилка може обернутися докорами: «Ага, якщо б не це, то це було б так«. Це дуже складно і морально, і організаційно, і законодавчо. Але дискусія триває щодня і стає напруженішою. Адже економіку також треба запускати», – зазначив радник голови ОП.

Нагадаємо, що дедалі частіше на кордоні ловлять україських чоловіків призовного віку, які тікають з України замість того, щоб боротися з агресором.

Відомо, що у Верховній Раді України зареєстрували новий законопроєкт про внесення змін до Кримінального та Процесуального кодексів України щодо відповідальності за незаконне перетинання державного кордону України для чоловіків під час дії воєнного стану. Там пропонують саджати до в'язниці порушників на строк від трьох до п'яти років.

Нагадаємо, раніше помічник голови Державної прикордонної служби та її речник Андрій Демченко розповів в інтерв'ю «Главкому», що шахраї беруть за нелегальний перетин кордону $2,5–3 тисяч.