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    Обшуки в окупованому Криму: затримані четверо кримських татар

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    Обшуки в окупованому Криму - Обшуки в окупованому Криму: затримані четверо кримських татар
    Обшуки в окупованому Криму
    Фото: facebook.com/anton.naumliuk

    Кримських татар затримали у «справі Хізб ут-Тахрір»

    У результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримані четверо кримських татар. Про це повідомляє правозахисниця Лутфіє Зудієва у Facebook.

    За фактом обшуків затримані четверо осіб: Сейтумер Сейтумеров (журналіст телеканалу ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналіст ініціативи «Кримська солідарність»), Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

    Усім затриманим інкримінуються стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації).

    «Сьогодні співробітники ФСБ сфабрикували ще одну політично вмотивовану справу – третя Бахчисарайська група у «справі Хізб ут-Тахрір», - написала вона.

    Нагадаємо, що у 2019 році російські силовики здійснили в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Зокрема, 62 обшуки силовики провели в будинках кримських татар. Більша частина обшуків мали політичний або релігійний підтекст.

    Раніше в окупованому Криму п'ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» направили на психіатричну експертизу.

    Крим кримські татари обшук ФСБ окупація
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