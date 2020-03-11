Обшуки в окупованому Криму: затримані четверо кримських татар



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Обшуки в окупованому Криму Фото: facebook.com/anton.naumliuk

Кримських татар затримали у «справі Хізб ут-Тахрір»

У результаті обшуків російськими силовиками в Криму затримані четверо кримських татар. Про це повідомляє правозахисниця Лутфіє Зудієва у Facebook.

За фактом обшуків затримані четверо осіб: Сейтумер Сейтумеров (журналіст телеканалу ATR), Осман Сейтумеров, Амет Сулейманов (журналіст ініціативи «Кримська солідарність»), Рустем Сейтмеметов. Їх відвезли у відділок ФСБ.

Усім затриманим інкримінуються стаття 205.5 Кримінального кодексу Росії (Організація діяльності терористичної організації і участь у діяльності такої організації).

«Сьогодні співробітники ФСБ сфабрикували ще одну політично вмотивовану справу – третя Бахчисарайська група у «справі Хізб ут-Тахрір», - написала вона.

Нагадаємо, що у 2019 році російські силовики здійснили в окупованому Криму 80 обшуків, 126 затримань та 282 арешти. Зокрема, 62 обшуки силовики провели в будинках кримських татар. Більша частина обшуків мали політичний або релігійний підтекст.

Раніше в окупованому Криму п'ятьох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір» направили на психіатричну експертизу.