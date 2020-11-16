Обнадійливий прогноз. Глава МОЗ сказав, коли чекати спад епідемії Covid-19

Степанов вважає, що ситуація з коронавірусом в Україні має поліпшитися до грудня

Карантин вихідного дня скоріш за все допоможе зупинити «ураганний темп» зростання захворюваності на коронавірус в Україні. Тож Міністерство охорони здоров'я очікує, що захворюваність піде на спад вже через два тижні.

Про це заявив очільник МОЗ Максим Степанов в ефірі телеканалу «Україна 24».

За словами міністра, метою запровадженого карантину є зупинка на сьогоднішніх цифрах, тобто на 11-12 тисячах нових хворих щоденно.

«Виходячи з розрахунків наших епідеміологів та виходячи з міжнародного досвіду, зокрема, порад міжнародних експертів, ми розраховуємо на зниження рівня щодобової захворюваності десь від 15% до 20% через 14 днів, бо 14 днів - це в середньому інкубаційний період», - пояснив він.

Степанов також відреагував на прогноз НАН України щодо рівня захворюваності до кінця листопада. Він пояснив, що науковці, роблячи прогноз, відштовхувалися від сьогоднішньої динаміки.

«Ми працюємо з НАН та РНБО. Ми ділимося інформацією. РНБО робить математичну модель. Але ті розрахунки вони (НАН - ред.) робили виходячи з динаміки, яка у нас сьогодні», - додав глава МОЗ.

До слова, як повідомляють джерела на Банковій, президент Зеленський невдоволений роботою очільника МОЗ Максима Степанова. Однак звільняти його зараз не планує.

Наразі міністр перебуває на самоізоляції вдома, адже саам підхопив коронавірус. Зокрема, він заявив, що лікуватиметься як звичайний пацієнт, щоб перевірити як працює в умовах пандемії українська медична система. Зазначимо, що Степанов буквально кілька годин побув «звичайним пацієнтом» і вже прийняв важливе рішення.

Нагадаємо, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль завтра виступить у Раді. Глава уряду має звітувати з трибуни парламенту про ситуацію з коронавірусом у країні.

Зазначимо, що сьогодні президент Володимир Зеленський заявив, що карантин вихідного дня зменшив контакти між українцями, що є правильним кроком з боку влади України, оскільки зменшення контактів між людьми допомагає зберігати їхні життя.

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