Українські науковці прогнозують майже 200 тисяч нових Covid-хворих до грудня

Щодоби в Україні коронавірусне захворювання підтверджується в середньому у 10 тисяч осіб

Щодоби в Україні коронавірусне захворювання підтверджується в середньому у 10 тисяч осіб

В Україні станом на 16 листопада зареєстровано 545 689 хворих на коронавірус

Інститут проблем ринку та економіко-екологічних досліджень Національної академії наук України спрогнозував ситуацію з коронавірусом у країні до кінця місяця. Таким чином в Україні прознозують 192 257 нових випадків Covid-19 щонайменше до 29 листопада. Про це свідчать дані прогнозу НАН України.

Згідно з прогнозом науковців, до 29 листопада загальна кількість випадків коронавірусу може досягти 737 946, що на 192 257 випадків більше, ніж сьогоднішнє число випадків. Станом на 16 листопада, за даними МОЗ, зареєстровано 545 689 хворих.

Крім того, науковці прогнозують, що до 29 листопада загальна кількість померлих з Covid-19 досягне 12 797, тобто до кінця листопада кількість жертв хвороби зросте на 3 100.

Зазначимо, лікар-інфекціоніст Голубовська попередила, що коронавірус вражає практично всі органи і системи.

Також нагадаємо, що вчені назвали ще один симптом Covid-19.

Коронавірус в Україні

Всього 545689

Хворіють 311795

Одужали 224197

Померли 9697

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Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 15 листопада, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 9 832 людей. Також відомо, що одужали 2 753 особи (у попередній день 2633), а 94 – померло від ускладнень (вчора 95 людина). За останню добу захворіло 354 дитини та 360 медпрацівників. Загалом від початку пандемії станом на ранок 16 листопада в країні, захворіло – 545 689 осіб, одужало – 244 197 осіб, летальних випадків – 9 697, проведено ПЛР-тестувань – 3 941 651.

Станом на ранок 16 листопада у світі на Covid-19 вже захворіло майже 55 млн людей.

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