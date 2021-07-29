Обнялися й заспівали повстанську пісню: частина депутатів вийшла із партії «Голос» (відео)

Щодо подальших дій депутати, які залишили партію, проведуть наради

Сьогодні під час з'їзду партії «Голосу» частина депутатів залишила засідання і оголосила про вихід з партії. Відповідне відео з’явилося на сторінці у Facebook Яна Доброносова.

Зокрема депутат Ярослав Рущишин заявив про фарс у середині політсили.

«Ми вийшли (з партії «Голос» - ред.) через відсутність демократичних процедур в парії і наша присутність там, була б, по суті, легітимізацією цього фарсу, який, на жаль, відбувається. Коли голосують за поглядом керівника партії», – заявив нардеп.

Також Рущишин додав, щодо подальших дій депутати, які залишили партію, проведуть наради.

Свій вихід з партії депутати закріпили дружнім виконанням повстанської пісні.

Як сьогодні повідомлялося, відповідно до заяви партії «Голос», депутати на з'їзді партії висловили підтримку лідерці політсили Кірі Рудик. «На з'їзді партії «Голос» лідерка партії Кіра Рудик відзвітувала про роботу партії з часу проведення місцевих виборів жовтня 2020 року та презентувала стратегічне бачення подальшого розвитку партії. Відповідаючи на запит частини партійців, було поставлено на голосування питання довіри голові партії», – йдеться у повідомленні. Отже, 86% делегатів висловили свою підтримку чинній голові партії.

Нагадаємо, сьогодні стало відомо про вихід із партії «Голос» двох народних депутатів – Олександри Устінової та Ярослава Юрчишина.

Як раніше писав «Главком», Черкаський, Львівський і Івано-Франківський осередки партії «Голос» закликали лідерку політсили Кіру Рудик добровільно скласти повноваження і провести прозорий з'їзд, на якому оберуть нового голову.

Також осередок партії «Голос» у Чернівецький області оголосив про внесення подання до політради партії щодо необхідності виключення із «Голосу» Кіри Рудик, яка наразі очолює партію.

Нагадаємо, після виходу Сергія Притули з «Голосу» депутатка Верховної Ради від фракції «Голос» Соломія Бобровська і ще восьмеро депутатів з цієї фракції заявили, що спільно приймуть рішення про своє подальше перебування.