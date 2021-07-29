«Слуга» Камельчук та екснардеп Іллєнко зчинили сварку в ефірі: «ти хто такий, що рот закриваєш?»

Депутат Камельчук дорікнув «свободівцю» розкраданням землі і прикриттям контрабанди

Народний депутат з фракції «Слуга народу Юрий Камельчук та екснардеп, заступник голови ВО «Свобода» Андрій Іллєнко побили горшки у прямому ефірі. Конфлікт стався під час програми на телеканалі «Україна 24».

Депутат Камельчук дорікнув «свободівцю» розкраданням землі і прикриттям контрабанди.

«Я вам зараз згадаю усі виділені землі на території Львівської та Івано-Франківської областей за участі свободівських депутатів». Після чого Камельчук сказав Іллєнкові помовчати.

На що ексдепутат зреагував дуже емоційно: «Слухай, ти мені рот не закривай. Ти взагалі хто такий, що ти рот закриваєш? Хто ти такий взагалі?..».

Останнім часомполітичні сварки у прямих ефірах стали доволі частим явищем на українському телебаченні.

Нещодавно, народний депутат Сергій Шахов і радник голови Офісу президента Тимофій Милованов влаштували скандал у прямому ефірі. Милованов звинуватив Шахова в тому, що він їздить на елітному авто, а сам розповідає про бідність українців.

Раніше, депутати від «Слуги народу» Ірина Верещук і від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували суперечку в ефірі токшоу.

Словесна сутичка почалася після того, як Шуфрич закликав нардепку «не верещати».

До слова, у червні «Слуги народу» Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради.