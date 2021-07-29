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    «Слуга» Камельчук та екснардеп Іллєнко зчинили сварку в ефірі: «ти хто такий, що рот закриваєш?»

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    Іллєнко емоційно зреагував на закиди Камельчука - «Слуга» Камельчук та екснардеп Іллєнко зчинили сварку в ефірі: «ти хто такий, що рот закриваєш?»
    Іллєнко емоційно зреагував на закиди Камельчука
    Фото скріншот відео ukraina24

    Депутат Камельчук дорікнув «свободівцю» розкраданням землі і прикриттям контрабанди

    Народний депутат з фракції «Слуга народу Юрий Камельчук та екснардеп, заступник голови ВО «Свобода» Андрій Іллєнко побили горшки у прямому ефірі. Конфлікт стався під час програми на телеканалі «Україна 24».

    Депутат Камельчук дорікнув «свободівцю» розкраданням землі і прикриттям контрабанди.

    «Я вам зараз згадаю усі виділені землі на території Львівської та Івано-Франківської областей за участі свободівських депутатів». Після чого Камельчук сказав Іллєнкові помовчати.

    На що ексдепутат зреагував дуже емоційно: «Слухай, ти мені рот не закривай. Ти взагалі хто такий, що ти рот закриваєш? Хто ти такий взагалі?..».

    Останнім часомполітичні сварки у прямих ефірах стали доволі частим явищем на українському телебаченні.

    Нещодавно, народний депутат Сергій Шахов і радник голови Офісу президента Тимофій Милованов влаштували скандал у прямому ефірі. Милованов звинуватив Шахова в тому, що він їздить на елітному авто, а сам розповідає про бідність українців.

    Раніше, депутати від «Слуги народу» Ірина Верещук і від ОПЗЖ Нестор Шуфрич влаштували суперечку в ефірі токшоу.

    Словесна сутичка почалася після того, як Шуфрич закликав нардепку «не верещати».

    До слова, у червні «Слуги народу» Тищенко та Куницький побилися в їдальні Ради.

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    Теги: депутат Свобода скандал партія Слуга народу
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    «Слуга» Камельчук та екснардеп Іллєнко зчинили сварку в ефірі: «ти хто такий, що рот закриваєш?»