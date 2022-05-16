Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 16 травня

Ситуація на Херсонщині стабільно критична, окупанти продовжують обстріл населених пунктів

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Одеській, Вінницькій, Запорізькій, Тернопільській, Львівській, Хмельницькій областях, на Житомирщині, Дніпропетровщині, Кіровоградщині, Черкащині, Чернігівщині, Київщині, Сумщині та Полтавщині.

Харків

Унаслідок обстрілів окупантів протягом доби поранені четверо осіб в Шевченківському районі та районі Салтівки. По області окупанти наносили удари по Чугуївському району, двоє поранених. А також Дергачах, Барвінковому, постраждалих немає. Бої тривають на Ізюмському напрямку

Луганщина

Масовані обстріли Сєвєродонецька. Із артилерії та систем залпового вогню також атаковані Лисичанськ, Привілля, Новодружеськ, Рубіжне, Воєводівка, Білогорівка. Внаслідок обстрілу сєвєродонецької лікарні — двоє загиблих, дев'ятеро поранених, в тому числі одна дитина. Нічні обстріли Сєвєродонецька та Лисичанська. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Донеччина

Ситуація незмінно гостра, але контрольована. Інтенсивні обстріли по всій лінії. Росіяни намагаються вивести з ладу промислові об'єкти: вчора обстріляли Фенольний завод у Нью-Йорку, сьогодні вкотре під обстрілами Авдіївський коксохімічний завод. Мар‘їнська ВА: з 4:00 артпідготовка по с. Новомихайлівка. Два авіанальоти.

Миколаївська область

Рано вранці у Миколаєві пролунала серія сильних вибухів через ракетні удари та удари з РСЗВ окупантів по житлових кварталах міста. За попередньою інформацією, внаслідок обстрілу виникли пожежі автомобіля та меблевого салону. Поранена одна людина. Також вдень і ввечері були обстріли в Широківській громаді. Є пошкоджені будинки і поранені.

У Березнегуватській громаді вдень і ввечері були обстріли. Двоє загиблих, один поранений. Пошкоджені житлові будинки.

Херсонщина

Ситуація стабільно критична, окупанти продовжують обстріл населених пунктів та позицій ЗСУ на підконтрольних Україні територіях. Бойові дії йдуть поблизу Херсона та у громадах, які знаходяться на кордоні із Зеленодольським, Кривим рогом, Снігурівкою та Миколаєвим. Місцеві жителі повідомляють про значні пошкодження та зруйновані будинки, школи, дитячі садочки, знищену та заміновану дорожню інфраструктуру.

Триває 82-га доба повномасштабної російської агресії Росії проти України. Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні.

Основні зусилля ворог зосередив на Донецькому напрямку. На Слобожанському напрямку намагається стримувати наступ Сил оборони на північ від міста Харків та запобігти їх виходу до Державного кордону України. Ворог веде підготовку наступальних дій силами підрозділів, зосереджених в районі міста Ізюм.

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