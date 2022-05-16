Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)

Російські військові місяць звірствували у Бородянці: катували й вбивали людей, трощили будинки, грабували помешкання. Тепер місцева влада та жителі селища ліквідовують наслідки тимчасової окупації. Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк показала наслідки, у що перетворили рашисти одну з медстанцій Бородянки. Фото оприлюднив місцевий медик Віктор Горай.

«Упіймала себе на думці, що сумний пейзаж в Бородянці вже не викликає у мене почуттів. Буваю там щодня і вже сприймаю його як щось буденне. В той час як люди, які приїжджають вперше, відчувають шок. Але за цим загальним пейзажем – щодня нова історія, поламана доля, вкрадене життя і мільярдні збитки нашій державі. А ще – щоразу новий факт, який не підлягає сприйняттю, бо він поза межами людського», – написала вона.

За словами нардепки, під час окупації орки оселилися в Бородянській підстанції екстреної медичної допомоги.

«Жрали, ср*ли й спали, не відходячи від каси. Розстрілювали котів, загортали їх в одяг наших медиків та ховали в шафи. Ось в такому вигляді знайшли свою станцію наші медики. Вже поприбирали», – повідомила політикиня.

Василевська-Смаглюк зазначила, що заклад тепер потребує нові вікна, нові двері, нову під'їзну дорогу та новий трансформатор, адже старий згорів і на підстанції немає світла.

Нагадаємо, у Бородянці найближчими днями мають завершити зведення модульного містечка для жителів міста, які втратили житло внаслідок окупації Київщини.

Також відомо, що на Київщині повністю відновлені пасажирські перевезення.