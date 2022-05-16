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    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)

    Наслідки &laquo;русского міра&raquo; у Бородянці - Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Наслідки «русского міра» у Бородянці
    фото: Віктор Горай

    Медпрацівник з Бородянки показав, що залишили після себе рашисти у підстанції екстреної медичної допомоги

    Російські військові місяць звірствували у Бородянці: катували й вбивали людей, трощили будинки, грабували помешкання. Тепер місцева влада та жителі селища ліквідовують наслідки тимчасової окупації. Народна депутатка від «Слуги народу» Ольга Василевська-Смаглюк показала наслідки, у що перетворили рашисти одну з медстанцій Бородянки. Фото оприлюднив місцевий медик Віктор Горай.

    «Упіймала себе на думці, що сумний пейзаж в Бородянці вже не викликає у мене почуттів. Буваю там щодня і вже сприймаю його як щось буденне. В той час як люди, які приїжджають вперше, відчувають шок. Але за цим загальним пейзажем – щодня нова історія, поламана доля, вкрадене життя і мільярдні збитки нашій державі. А ще – щоразу новий факт, який не підлягає сприйняттю, бо він поза межами людського», – написала вона.

    За словами нардепки, під час окупації орки оселилися в Бородянській підстанції екстреної медичної допомоги.

    «Жрали, ср*ли й спали, не відходячи від каси. Розстрілювали котів, загортали їх в одяг наших медиків та ховали в шафи. Ось в такому вигляді знайшли свою станцію наші медики. Вже поприбирали», – повідомила політикиня.

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    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)
    фото: Віктор Горай

    Василевська-Смаглюк зазначила, що заклад тепер потребує нові вікна, нові двері, нову під'їзну дорогу та новий трансформатор, адже старий згорів і на підстанції немає світла.

    Нагадаємо, у Бородянці найближчими днями мають завершити зведення модульного містечка для жителів міста, які втратили житло внаслідок окупації Київщини.

    Також відомо, що на Київщині повністю відновлені пасажирські перевезення.

    Теги: росія окупанти війна військові Україна окупація Ольга Василевська-Смаглюк #stoprussia
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    Суцільна розруха: у що перетворили орки медчастину в Бородянці (фото)