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    Події в Україні

    Ракетний обстріл Миколаєва: у місті спалахнула пожежа (фото)

    Ракетний обстріл Миколаєва: у місті спалахнула пожежа (фото)
    фото ілюстративне

    В одному з районів Миколаєва загорівся магазин

    Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва із застосуванням реактивної артилерії спалахнули автомобіль та магазин в одному з районів міста. Про це повідомляє видання «Новости-N» з посиланням на Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

    Чи є постраждалі – поки що невідомо.

    Нагадаємо, вранці 16 травня в Миколаєві прогриміли вибухи.

    За попередніми даними, російські війська обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.

    Як повідомлялося, у Миколаївській області силами дорожників триває відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок дій російських окупантів. У регіони зводять тимчасові переправи та обʼїзди.

    А в самому Миколаєві відновлено водопостачання.

    До слова, російські окупанти обстрілюють Дніпропетровську область фосфорними і касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією


    Теги: росія окупанти війна Миколаїв Україна окупація #stoprussia
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    Ракетний обстріл Миколаєва: у місті спалахнула пожежа (фото)