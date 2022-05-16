Ракетний обстріл Миколаєва: у місті спалахнула пожежа (фото)

В одному з районів Миколаєва загорівся магазин

Внаслідок ворожого обстрілу Миколаєва із застосуванням реактивної артилерії спалахнули автомобіль та магазин в одному з районів міста. Про це повідомляє видання «Новости-N» з посиланням на Головне управління ДСНС у Миколаївській області.

Чи є постраждалі – поки що невідомо.

Нагадаємо, вранці 16 травня в Миколаєві прогриміли вибухи.

За попередніми даними, російські війська обстріляли Миколаїв із реактивних систем залпового вогню.

Як повідомлялося, у Миколаївській області силами дорожників триває відновлення зруйнованої дорожньої інфраструктури, яка постраждала внаслідок дій російських окупантів. У регіони зводять тимчасові переправи та обʼїзди.

А в самому Миколаєві відновлено водопостачання.

До слова, російські окупанти обстрілюють Дніпропетровську область фосфорними і касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією



