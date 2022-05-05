Оборона України: ситуація в регіонах станом на ранок 5 травня

За добк росіяни спрямували на Сєвєродонецьк сім потужних артилерійських обстрілів

Ситуація в Херсонській області залишається складною, вибухи та обстріли на території області

Відносно спокійно ніч минула на Волині, у Закарпатті, на Рівненщині, Полтавщині, в Івано-Франківській, Чернівецькій, Львівській областях, Запорізькій, Сумській, Вінницькій, Тернопільській, Хмельницькій областях, на Житомирщині та Чернігівщині.

Київщина

Ввечері ППО збили ракету над Броварським районом. Внаслідок падіння уламків – загоряння чагарнику та очерету. Жертв не було. Вночі була повітряна тривога.

Дніпропетровщина

Увечері – дві ракетні атаки. Одну ракету збили. Інша втрапила по залізничній інфраструктурі. Є руйнування. Постраждалих немає. Ніч з тривогою. На ранок спокійно.

Кіровоградщина

Орієнтовно після десятої вечора – приліт ракети на об’єкти інфраструктури. Попередньо без жертв.

Черкаська область

Напередодні близько десятої вечора спрацювала ППО під Черкасами. Було збито дві ракети. Потерпілих немає. Вечір, ніч і ранок – із повітряними тривогами.

Харків

Уночі було кілька обстрілів окраїн міста, постраждалих немає. За добу по області унаслідок обстрілів отримав поранення 11-річний хлопчик у Лозівському районі. На Балаклійщині одна людина загинула. Тривають бої в Ізюмі.

Луганщина

За добу – сім потужних артилерійських обстрілів Сєвєродонецька, ще сім – Попаснянської та Гірської громад, чотири – Лисичанська. Вночі постраждали Новодружеськ, загоряння 2 житлових будинків, та Лисичанськ, загоряння житлових будинків. П'ять загиблих цивільних.

Донеччина

Ситуація важка, але контрольована ЗСУ. Окупанти нарощують інтенсивність і потужність обстрілів. Вчора під ракетними авіаційними ударами був центр Авдіївки. Пошкоджено щонайменше 15 будинків, приміщення двох АЗС, є поранені.

Сьогодні о четвертій ранку обстріл ракетами Краматорська, в результаті якого пошкоджено 9 житлових будинків та ЗОШ № 2, на території заводу Енергомашспецсталь сталося розгерметизація газопроводу, постраждали інші будівлі. Під час обстрілу поранено 25 цивільних осіб з них 20 надано допомогу на місці, п'ятеро направлено до лікарні. Ввечері і вночі були періодичні обстріли міста Мар’їнка, також обстріл по місту Часів Яр Бахмутського району. Пошкоджено 17 житлових будинків, виявлено одного загиблого цивільного.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною, вибухи та обстріли на території області. Окупанти продовжують бойові дії та мародерства на території Херсонщини. Стабільно критична ситуація.

Миколаївщина

Вора ввечері із РСЗВ був обстріляний один із районів Миколаєва. Пошкоджень зазнали житлові будинки, газові труби, обірвано контактну лінію «електротранса». Внаслідок обстрілу виникло чотири пожежі. За попередньою інформацією, поранена одна людина.

Триває 71-ша доба повномасштабної військової агресії РФ проти України. Окупанти продовжують ведення наступальних дій на Сході України.