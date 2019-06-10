Обшуки в Криму: окупанти затримали вісьмох кримських татар



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Обшуки в будинках кримських татар в Криму, 10 червня

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації)

Після обшуків у будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах у понеділок, 10 червня, затримано вісім чоловіків.

Про це повідомляють Крим.Реалії.

В Алушті затримали Руслана Нагаєва та Ельдара Кантемирова, в селі Малий Маяк – Руслана Месутова, в селі Ізобільне – Ленура Халілова, голову місцевої релігійної громади. Халілова підозрюють в організації осередку «Хізб ут-Тахрір» в Алушті (ч. 1 ст. 205.5 Кримінального кодексу Росії). За версією слідства, членами цього осередку є Кантемиров і Нагаєв.

У селі Зуя Білогірського району затримали активіста Айдера Джеппарова, в Білогірську – Різу Омерова. Його батька, Енвера Омерова, затримали вранці дорогою в Ростов-на-Дону. Енвер Омеров їхав на судове засідання у першій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір» разом з дочкою Фатмою Ісмаїловою, дружиною політв'язня Айдера Ісмаїлова.

У селищі Строгонівка під Сімферополем затримали Ескендера Сулейманова, брата політв'язня Руслана Сулейманова, заарештованого під час масових обшуків 27 березня. За інформацією активістів, обшук проводив слідчий Сергій Махнєв, який очолює слідчу групу у другій сімферопольській «справі Хізб ут-Тахрір». Під час обшуку Махнєв заявив, що справу Ескендера Сулейманова об'єднають з кримінальною справою, за якою проходить його брат.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за ст. 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосуються релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Раніше повідомлялося, що у Криму в ніч на 10 червня окупанти зупинили автомобіль, в якому родичі фігурантів так званої справи Хізб ут-Тахрір (Сімферопольська група) їхали в Ростов-на-Дону на суд. Був затриманий Енвер Омеров.