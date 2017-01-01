ОБСЄ і ЄС відмовилися спостерігати в окупованому Криму на виборах президента РФ

Крим і Севастополь незаконно анексовані Росією, і не є її територією, нагадали в ЄС і ОБСЄ

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ і моніторингова місія Європейського союзу не збираються відправляти до окупованого Криму своїх співробітників, щоб стежити за ходом виборів президента Росії. Про це обидві структури повідомили газеті «Известия». «Мандат БДІПЛ зі спостереження за виборами ґрунтується на



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Крим і Севастополь незаконно анексовані Росією, і не є її територією, нагадали в ЄС і ОБСЄ

Бюро з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ) ОБСЄ і моніторингова місія Європейського союзу не збираються відправляти до окупованого Криму своїх співробітників, щоб стежити за ходом виборів президента Росії.

Про це обидві структури повідомили газеті «Известия».

«Мандат БДІПЛ зі спостереження за виборами ґрунтується на консенсусі 57 держав - учасників організації. У випадку з Кримом немає єдиної думки. Тому БДІПЛ не може здійснювати спостереження в цьому регіоні», - заявив виданню прес-секретар організації Томас Рімер.

Євродепутат Томаш Здеховскі також зазначив, що в анексованому Криму не буде представників від місії ЄС, але спостерігачі приїдуть в інші регіони країни.

При цьому російське дипломатичне джерело заявило, що за голосуванням в Криму будуть стежити десятки міжнародних експертів, включаючи депутатів національних парламентів країн - членів ЄС. Це будуть люди, які визнають легітимність «возз'єднання Криму з Росією».

Раніше у ЦВК Росії заявили, що документи опозиціонера Олексія Навального для участі в президентських виборах будуть розглянуті нарівні з заявками інших кандидатів.

21 грудня лідер ЛДПР Володимир Жириновський став першим з претендентів на пост президента Росії, які подали документи для реєстрації на виборах

Нагадаємо, 6 грудня Володимир Путін офіційно оголосив, що візьме участь у виборах президента Росії, які відбудуться в 2018 році. Про це він заявив під час виступу на заводі «ГАЗ».

Повідомлялося, що прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв не буде конкурентом Путіну на президентських виборах. Вибори президента Росії пройдуть в березні 2018 року.

Як відомо, 18 жовтня російська телеведуча Ксенія Собчак оголосила про висунення своєї кандидатури на вибори президента РФ 2018 року.

Кандидат в президенти Росії Ксенія Собчак заявила, що Крим по праву належить Україні.

Собчак також запропонувала провести у анексованому Криму новий референдум про статус півострова.