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    ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні

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    ОБСЄ планує збільшити кількість камер відеоспостереження на Донбасі&nbsp; - ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні
    ОБСЄ планує збільшити кількість камер відеоспостереження на Донбасі 
    Фото з відкритих джерел

    Скорочення представників ОБСЄ відбудеться через пандемію коронавірусу

    Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ скоротила присутність своїх спостерігачів в Україні через пандемію коронавірусу. Людський ресурс в ОБСЄ намагаються компенсувати більшою кількістю встановлених камер відеоспостереження і технічними можливостями.

    Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.

    «Через обмеження, що пов'язані з поширенням ковіду, була скорочена кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії в Україні. Ця нестача людських ресурсів була значною мірою компенсована представниками місії шляхом розширення технічних можливостей і встановлення додаткових камер спостереження», - сказала Лінде.

    Раніше стало відомо, що ОБСЄ виявила 22 невідведені «Гради» на окупованій Луганщині.

    Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.

    У рамках візиту Анн Лінде проводить у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.

    Крім того голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

    Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.

    Теги: ОБСЄ бойовики на Донбасі Донбас окуповані території
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