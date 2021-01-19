ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні
Скорочення представників ОБСЄ відбудеться через пандемію коронавірусу
Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ скоротила присутність своїх спостерігачів в Україні через пандемію коронавірусу. Людський ресурс в ОБСЄ намагаються компенсувати більшою кількістю встановлених камер відеоспостереження і технічними можливостями.
Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.
«Через обмеження, що пов'язані з поширенням ковіду, була скорочена кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії в Україні. Ця нестача людських ресурсів була значною мірою компенсована представниками місії шляхом розширення технічних можливостей і встановлення додаткових камер спостереження», - сказала Лінде.
Раніше стало відомо, що ОБСЄ виявила 22 невідведені «Гради» на окупованій Луганщині.
Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.
У рамках візиту Анн Лінде проводить у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.
Крім того голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.
Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.