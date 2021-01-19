ОБСЄ скорочує кількість спостерігачів в Україні

Скорочення представників ОБСЄ відбудеться через пандемію коронавірусу

Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ скоротила присутність своїх спостерігачів в Україні через пандемію коронавірусу. Людський ресурс в ОБСЄ намагаються компенсувати більшою кількістю встановлених камер відеоспостереження і технічними можливостями.

Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявила голова ОБСЄ Анн Лінде.

«Через обмеження, що пов'язані з поширенням ковіду, була скорочена кількість спостерігачів, яких залучено до діяльності місії в Україні. Ця нестача людських ресурсів була значною мірою компенсована представниками місії шляхом розширення технічних можливостей і встановлення додаткових камер спостереження», - сказала Лінде.

Раніше стало відомо, що ОБСЄ виявила 22 невідведені «Гради» на окупованій Луганщині.

Нагадаємо, що голова ОБСЄ Лінде прибула в Україну з дводенним візитом.

У рамках візиту Анн Лінде проводить у Києві переговори з міністром закордонних справ Дмитром Кулебою. Вони обговорять низку тем, серед яких безпекова ситуація на тимчасово окупованих територіях Донбасу та Криму, зусилля з мирного врегулювання російсько-українського конфлікту, підтримка діяльності ОБСЄ.

Крім того голова ОБСЄ також відвідає разом із міністром закордонних справ України зону проведення Операції об’єднаних сил на Донбасі, де особисто ознайомиться з діяльністю Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні та наслідками збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави.

Також у МЗС України зазначають, що наша держава стала першою, яку Анн Лінде відвідує з візитом як нова голова ОБСЄ.