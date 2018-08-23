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    ОБСЄ закликає бойовиків негайно звільнити журналіста Асєєва

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    Журналіст Станіслав Асєєв - ОБСЄ закликає бойовиків негайно звільнити журналіста Асєєва
    Журналіст Станіслав Асєєв

    Будь-яка спроба змусити Асєєва до «визнання» або маніпулювати повинна бути припинена, заявили в ОБСЄ

    Організація з безпеки та співпраці в Європі закликає негайно звільнити українського журналіста і блогера Станіслава Асеєва (Васіна).

    Про це йдеться в заяві представника ОБСЄ з питань свободи засобів масової інформації Арлема Дезіра. 

    «Я з полегшенням дізнався, що Станіслав Асеєв живий. Він має бути негайно звільнений, і будь-яка спроба змусити його до «визнання» або маніпулювати повинна бути припинена як порушення міжнародного права», - заявив Дезір.

    Нагадаємо, 17 серпня телеканал «Россия 24» показав програму, в якій полонений журналіст Станіслав Асєєв нібито підтверджує, що працював на українську розвідку. Бойовики вперше показали Асєєва від моменту затримання.

    Перша заступниця голови Верховної Ради України та представниця України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Ірина Геращенко заявила, що «зізнання в шпигунстві» українського журналіста Станіслава Асєєва було вибито під тортурами.

    «Комітет захисту журналістів» засудив кремлівське ТБ за «зізнання» Асєєва.

    Раніше «Радіо Свобода / Радіо Вільна Європа» заявила, що вважає дуже сумнівним «зізнання» у шпигунстві блогера і журналіста «Радіо Свобода» Станіслава Асєєва, які показав в ефірі російський державний телеканал «Россия-24».

    Журналіст Станіслав Асєєв, відомий як автор низки українських видань під псевдонімом Станіслав Васін, після початку конфлікту на Сході України залишився жити на Донбасі. Він перебуває в полоні «ДНР» з червня 2017 року. СБУ внесла його до списків заручників, які утримуються проросійськими сепаратистами на непідконтрольних Києву територіях. На ситуацію звернули увагу в ООН, у Раді Європи її взяли під свій контроль, до вимоги звільнити журналіста приєдналися Комітет захисту журналістів (США) та Союз журналістів Росії.

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